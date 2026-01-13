協調中央全力支援古坑草嶺森林火警 劉建國：確保救災安全優先

cnews124260113a02

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

已燒毀約5公頃林地，雲林縣古坑鄉草嶺地區發生森林火警，起火地點位於石壁大飯店後方山區。由於當地地形陡峭、林相密集，加上目前正值冬季乾燥季節，增加火勢延燒與救災作業的困難度。立法委員劉建國表示，消防單位接獲通報後即投入搶救行動，並出動多輛消防車及人力進入山區救援。火勢於12日下午一度獲得控制，但因山區缺乏水源、地勢險峻，今日仍持續投入人力警戒與撲滅殘火。

劉建國指出，已協調中央相關單位全力支援地方救災作業，除了請消防署密切關注，隨時提供物資及人力調配的協助外，空勤總隊黑鷹直升機亦出動執行投水任務，今早已完成多次投水作業，以防止火勢再度擴大。同時農業部水保署也回報，已與地方保持密切聯繫，掌握現場狀況，並與各救災單位共同協助應變。

此外，還要求環境部啟動空氣品質監測，隨時掌握空污變化，確保周邊居民健康與公共安全。劉建國強調，山區森林火警救災條件艱困，呼籲各單位在全力搶救的同時，務必將第一線救災人員的安全列為最高優先。同時向所有投入救災的消防弟兄與相關人員表達最深的感謝，期盼在中央與地方通力合作下，火勢能儘速撲滅，讓地方早日恢復平安。

照片來源：劉建國提供

