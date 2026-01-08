協調前最新民調曝 藍江啟臣39.4％ 綠何欣純25.8％
國民黨台中市長提名出現「姐弟之爭」，黨中央16日將邀請立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調，由誰出線迎戰民進黨對手何欣純，可望明朗化。根據「艾普羅公司」最新民調，政黨競爭部分，江領先何13.6％，而楊僅領先何3.2％；地方人士認為，國民黨應加速整合推出最強戰將，才能守住台中市的執政優勢。
民進黨早於10月拍板提名何欣純角逐台中市長，國民黨人選仍未敲定，楊瓊瓔、江啟臣先後在11月、12月表態爭取黨內提名，3名藍綠資深戰將近期勤走基層，市長選戰逐漸升溫，不過支持度並沒有發生太大變化。
據「艾普羅公司」最新民調，政黨競爭部分，江啟臣以39.4％領先何欣純的25.8％，楊瓊瓔則以31.5％領先何欣純的28.3％；江領先何13.6％，具有一定優勢，而楊只有領先何3.2％。黨內競爭部分，江啟臣以45.0％領先楊瓊瓔的15.5％，差距達到29.5％。
地方人士認為，國民黨在台中有輸不得的壓力，何欣純具備三屆議員、四屆立委基層經營紮實，國民黨必須加速整合，參選人不僅要有輾壓何欣純的實力，黨內團結更是重要關鍵，既使國民黨最後由江啟臣出線，也必須全力整合黨內的力量。
民調也顯示，台中市民34.6％肯定對江啟臣的城市治理能力，何欣純與楊瓊瓔分別獲得21.4％與9.1％的肯定；另民眾黨有62.1％肯定江。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥認為，江、楊、何過去都是區域立委，知名度不低，但江曾擔任政務官、國民黨主席，又是現任立法院副院長，能力上獲得較高評價和認同。
感情溫度方面，從0分至10分，江啟臣獲得民眾6.3分評價，而何欣純與楊瓊瓔分別5.5分與5.6分，3人感情溫度都是「正向」，但江獲得8分以上高評價比例較高，相對較能喚起選民投票熱情。
政黨支持度部分，民進黨支持度為24.1％，國民黨為23.8％，民眾黨為13.7％。張元祥指出，台中藍綠基本盤呈現五五波，民眾黨支持者的態度，成為左右選戰勝負的重要關鍵。
此次民調以設籍在台中市年滿20歲以上民眾為調查對象，調查日期為民國115年1月5至6日，調查共完成1081份有效樣本。在95％的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0％內。
