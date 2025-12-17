協調取得國4橋下用地 立委楊瓊瓔促成神洲里活動中心落成

立委楊瓊瓔參加神岡區神洲里市民活動中心剪綵儀式。





立委楊瓊瓔今（17）日上午出席「神岡區神洲里市民活動中心」完工落成祈福典禮。她表示，神洲里過去長期借用宮廟空間辦理社區活動，不僅場地侷促，長輩出入也相當不便，地方多年來希望能有一處安全、友善的公共空間。她在接獲地方需求後，積極協調交通部高公局，同意提供國道四號高架道路下的閒置用地，讓市府免去土地取得成本，投入近1700萬元經費興建市民活動中心，如今終於圓夢。

立委楊瓊瓔協助台中市府取得神岡區神洲里市民活動中心用地。

神洲里活動中心的興建歷程並不容易，最關鍵的就是土地問題。楊瓊瓔提到，她在接獲地方需求後，多次向中央反映，積極協調交通部高公局，最終獲得同意提供國道四號高架道路下用地，讓市府得以善用閒置土地以興建活動中心。

廣告 廣告

立委楊瓊瓔出席「神岡區神洲里市民活動中心」完工落成祈福典禮。

楊瓊瓔進一步說明，原本規劃以「日照共構」方式，結合市民活動中心與長照服務，並成功爭取衛福部日照相關經費，希望讓長輩白天能在熟悉的社區中安心活動、就近照顧。不過，後續因中央補助經費因故取消，一度面臨變數，所幸市府體察地方迫切需求，改由市府自籌1700萬元經費，全力推動興建市民活動中心工程得以如期完成，順利啟用。

神岡區神洲里市民活動中心完工啟用。

根據神岡區公所簡報，神洲里市民活動中心為地上一層RC構造建築，面積約90坪，總經費約1696萬元，設置多功能活動空間，可容納約150人，並規劃完善的男女廁所、無障礙廁所、茶水間及獨立出入口，兼顧便利性與友善設計。建築外觀採用鵝黃色與淺灰色系，與周邊公園景觀相互呼應，整體空間明亮實用，未來可作為里民集會、社區關懷、長青學苑、藝文活動，甚至選舉投票及防災避難收容等多功能用途。

典禮現場氣氛熱絡，不少里民到場參與啟用儀式，紛紛表示期待未來能在嶄新的活動中心舉辦課程與活動，讓社區更加凝聚。楊瓊瓔表示，神洲里活動中心的落成，改善里民長年借用宮廟的不便，她長期關注神岡地區基礎建設，從活動中心、托育設施到長照據點，盼讓不同世代都能在熟悉的社區中獲得照顧。楊瓊瓔也承諾，未來將持續為地方爭取建設經費，讓神岡的生活機能持續升級，打造更宜居、安心的社區環境。

更多新聞推薦

● 台灣消除C肝提前達標 賴清德：展現政府守護人民健康決心