協調國碩集團捐地、水公司協助 徐欣瑩解決新埔清水、照門自來水延管難題

立法委員徐欣瑩召開跨部門協調會。





新埔鎮清水里及照門里居民長達半世紀的無自來水困境，海拔高昂成無水主因。在立委徐欣瑩日前召開的跨部門協調會中，迎來了決定性的轉機。協調會成功促成國碩集團無償捐出「汶水坑段」海拔264公尺的土地，新竹縣政府承諾配合撥用鄰近縣有地給自來水公司作為建置配水池用地。此一關鍵突破，徹底解決了延管工程中「無適當配水池用地」及「高昂加壓成本」兩大難題。

清水里、照門里因地處偏遠山區，地勢起伏高昂，過去若要實施自來水延管，需沿途設置多座加壓站，導致工程成本高昂，後續的動力費及維護管理費用也將居高不下，使得延管計畫遲遲無法推動。清水里長劉春英表示，居民五十年來僅能仰賴地下水維生，但近年受極端氣候影響，地下水位不穩，颱風豪雨來襲時水質也常混濁無法飲用，嚴重影響生活品質。

台灣自來水公司副總經理武經文在會中說明，清水里的延管條件亟需一座配水池（即蓄水池），若能利用在適當的高程土地上興設，採用重力流供水，才能大幅降低延管成本。因此，取得合適的配水池用地，成為啟動延管工程的唯一解方。

徐欣瑩立委於協調會中積極協調，成功促成公私部門攜手合作：

1. 企業愛心相挺：國碩科技工業股份有限公司陳繼明董事長聽到居民反應長年不便的心聲，展現企業社會責任及敦親睦鄰精神，當場同意無償捐出位於汶水坑段、海拔高度264公尺的土地，作為蓄水池興建用地。此高程正是實現重力流供水的最佳地理位置。

2. 縣府全力配合： 新竹縣政府產業發展處郭馨蘭技正會中表示，縣府對於此案亦樂觀其成，配合撥用毗鄰縣有地，確保蓄水池容量足夠（規劃建設一座300噸配水池）。

搭配配水池興建，自來水公司提出新竹縣新埔鎮清水里、照門里延管工程供水規劃，將從海拔264公尺的清水里配水池一路接管至海拔106公尺的照門里區域，工程分三期進行，總經費1.3億元，能造福189戶家庭。

徐欣瑩表示，感謝國碩集團的大力協助、縣府的支持配合，讓蓄水池用地這項關鍵的拼圖順利到位。有了這座蓄水池，將可有效避免沿途設置加壓站的高昂成本，為自來水公司後續的延管工程打開綠燈。



