協調後退出竹縣長初選！ 林思銘：全力支持黨提名候選人

2026新竹縣長選舉，國民黨原本有三人有意角逐，但在經過昨(30)日的首次協調會後，林思銘宣布退選， 由 陳見賢與徐欣瑩繼續競爭。最終又將由誰出線，都是外界關注的焦點。

國民黨立委林思銘隻身走進立院黨團記者室，後方螢幕寫著重大聲明，要宣布退選2026新竹縣長初選。立委(國)林思銘說：「鄭重地宣誓，本人退出2026年新竹縣中國國民黨的黨內初選。」30日中午在現任縣長楊文科的公館進行協調會，除了原本有意參選的三人外，縣長楊文科、國民黨副主席李乾龍，以及組發會主委李哲華都到場，最後協調由徐欣瑩與陳見賢繼續競爭。

立委(國)林思銘說：「我們新竹縣的國民黨黨內，已經出現複雜的分裂的氛圍，這不僅無助於競爭只會加深裂痕削弱士氣。」林思銘退選能否避免黨內裂痕惡化，帶來一絲和氣，關鍵可能得看要繼續選的兩人。新竹縣副縣長陳見賢說：「非常感謝思銘立法委員，繼續留在崗位上，我想國民黨在新竹縣勢必要團結，唯有團結才有勝選的機會。」

立委(國)徐欣瑩說：「對於我們黨內初選，欣瑩還是秉持著和諧團結，我從來沒有攻擊任何一個同志。」徐欣瑩也在林思銘記者會後發文，她需要大家的支持與同行，但目前看來，徐欣瑩跟陳見賢都「選意」堅定。

而綠營可能候選人經營地方的腳步也從沒停，鄭朝方臉書影片，PO出影片分享公益計畫，還特別提到是自己的發想，竹北市長鄭朝方被認為很有機會代表綠營參選新竹縣長，近期每天都在臉書發文打政績牌，尋求更多選民認同。面對2026新竹縣長選舉，有志者們磨刀霍霍，耕耘地方也同時備戰佈局。

