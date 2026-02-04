協調未果 川普政府執意增加南韓關稅

南韓無法說服美國，美國仍然堅持將把南韓商品的對等關稅調高到25%。

由於南韓國會遲遲未能通過支持對美投資的法案，導致美國總統川普上星期突然宣布，將南韓關稅從15%上調到25%。南韓雖然緊急指派產業通商部通商交涉本部長呂翰九到美國協商，不過據南韓媒體報導，美方已經決定，還是要上調對南韓課徵關稅。（葉柏毅報導）

韓聯社報導，呂翰九在美東時間星期二，結束與美方的關稅問題磋商之後，向媒體透露，美方向他表示，美方各部門都已經接到通知，準備正式上調對南韓課徵關稅，也就是說，南韓這次到美國的協調，以失敗告終。

廣告 廣告

呂翰九表示，雖然他已經向美國貿易副代表說明南韓希望落實對美投資項目，以及涉及非關稅領域協議的意志，但美方不能完全理解韓美兩國體制的不同之處。呂翰九表示，韓方還是會與美方繼續接觸溝通。

美國總統川普在1月26日突然在社群媒體發文，表示由於南韓國會遲遲不處理《對美投資特別法》，因此宣稱將把南韓所有商品的對等關稅，上調到25%，南韓官員隨後急赴美國協商，不過協調看來是失敗了。