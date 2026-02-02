協調李四川、劉和然卡關？侯友宜：農曆年前確定最適合人選

侯友宜稱農曆年前底定藍營新北人選。資料照 新北市府提供



民眾黨主席黃國昌昨天（1日）成立新北市長競選總部，外界憂心恐與台北市副市長李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧恐形成「三腳督」局面。新北市長侯友宜今（2日）表示，國民黨會在農曆年前確定最適合人選。

針對黃國昌成立競總，國民黨未確定李四川或新北市副市長劉和然出戰，侯友宜上午受訪說，謝謝大家關心，其實都是按照已經排定的時間序列，還有大家彼此之間，都溝通非常地順暢。那就請大家放心，「我們會在農曆年之前，找出最適合的人選來為新北市民來服務，我們一切拚市政。」

廣告 廣告

國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2日）表示，2月15日之前決定藍營新北市長人選，由李四川、劉和然擇一，三月底決定藍白共推人選，由藍營代表與黃國昌二選一。大方向是過完年之後，展開與民眾黨協調，當然不樂見三腳督。

更多太報報導

黃國昌設總部新北三腳督？黃志雄：3月底前決定藍白共推人選

黃國昌衝康柯文哲？他喊：不是第一次！舉出「這些事」要陳佩琪去查

民調指藍白推他落後蘇巧慧 黃國昌曝「專業是統計」：三角形兩邊和一定大於第三邊