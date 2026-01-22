協調江啟臣破局！為何楊瓊瓔不退？ 黃暐瀚提2原因、盧秀燕喬不動

國民黨立委楊瓊瓔（左）、江啓臣（右）近日首度針對參選台中市長協調但破局。（鏡新聞資料畫面）

2026九合一大選將在年底登場，各陣營持續掀牌推人選，國民黨台中市長人選最近進入白熱化，立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣第一次協調破局，雙方支持者在網路筆戰，國民黨主席鄭麗文昨（21日）出聲緩頰，表示黨部不斷溝通，一次不成可以第二次，今（22日）資深媒體人黃暐瀚則以兩點分析，為何楊瓊瓔不退、及現任國民黨籍台中市長盧秀燕為何不喬。

黃暐瀚今（22日）透過臉書指出，很多藍營支持者在問「楊瓊瓔為什麼不退？」他認為得先看「退」的定義，若是指大家見面談一談，然後宣布江啟臣出線、楊瓊瓔表態支持，「那顯然對楊瓊瓔，對台中的政局，太過『一廂情願』與『不夠瞭解』。」

廣告 廣告

黃暐瀚也提出楊瓊瓔不退的2個原因，首先是楊瓊瓔有自信，因為她早在1989年、25歲就當選省議員，資歷比盧秀燕還深，已從政37年，是目前藍營在台中資歷最深的政治人物，經歷過2008年國會改至前的台中縣「大選區」制，加上家族長期經營「海線」，面對民進黨何欣純出線，其本命區大里、太平，楊瓊瓔自認在地經營過19年，不比江啟臣差。

第二點，黃暐瀚則是點明「沒時間」，楊瓊瓔如今已62歲，這次不選，8年後已70歲，黃暐瀚直言「幾乎不可能再選」，所以在「不管誰選都可以贏過何欣純」自信下，楊瓊瓔決定拚一次。黃暐瀚認為，盧秀燕不是不喬，「是沒辦法喬，也喬不動」，他認為楊瓊瓔要的不是「魚死網破」，而是公平公開。





更多《鏡新聞》報導

民眾黨提名10人！含訪美林子宇 許甫首戰這區、吳怡萱捲土重來

卓榮泰：願就總預算與立院辯論 卸任倒數黃國昌接球嗆「好膽麥走」

美國鳳凰城有望設辦事處 林佳龍鬆口洽談中：盼今年內正式設立