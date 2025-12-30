協調竹縣選舉 國民黨中央李乾龍等人與地方要角會商

竹縣副縣長兼國民黨竹縣黨部主委陳見賢（左一）強調願意承擔責任，帶領新竹縣邁向下一個發展階段。（陳見賢辦公室提供）

記者彭新茹／新竹報導

中國國民黨新竹縣黨部主委陳見賢感謝中央至竹縣協調新竹縣長選舉，對於與會參與協調的副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華、新竹縣前縣長邱鏡淳、新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮，共同商議新竹縣的團結與未來，給予許多的指導，再次表達誠摯感謝。

陳見賢特別感謝立委林思銘，長期堅守立法院第一線，兢兢業業為新竹縣民發聲，在關鍵時刻展現對國民黨的責任感與使命感，在重要關頭選擇站在第一線，為地方、為制度、為國家承擔責任，這正是人民所期待的政治風範。

廣告 廣告

陳見賢指出，新竹縣人口已突破五十九點七萬人，族群多元、結構年輕，加上科學園區與完整產業鏈聚集，使新竹縣成為全台無可取代的科技重鎮。過去十年，新竹縣能有今日的發展成果，正是奠基於楊文科縣長與縣府團隊一步一腳印所打下的穩固基礎。未來，將在既有成果上持續深化，以「長期、可持續、可跨世代延展的制度建設」為核心，帶領新竹縣邁向下一個發展階段。

陳見賢強調，縣民對教育、交通、托育、長照、生活品質與公共安全的期待，他願意承擔、持續投入的最大動力。新竹縣接下來需要的是更精準、更有效率的治理方式，透過數據治理與資源整合，讓每一分投入都用在最需要、也最能產生效益的地方。其目標始終如一，讓孩子安心成長、青年安心打拚、長者安心生活，讓努力被看見、付出被尊重，讓新竹縣成為一座充滿希望與溫度的城市。

新竹縣要更好，國民黨一定要更團結，中華民國要走得穩，更需要大家共同守護。唯有彼此信任、站在一起，才能真正替地方發聲，將持續勤走基層、傾聽民意，和大家一起為新竹縣的未來努力打拚。