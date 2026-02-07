協議內容有爭議 江啟臣再批黨：照白紙黑字

▲台中市長盧秀燕將卸任，立法院副院長江啟臣爭取接棒。（圖／翻攝江啟臣臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市長初選，國民黨6日突發新聞稿，稱國民黨立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣已協議，3月25日至3月31日完成民意調查作業，引發江啟臣不滿，認為他只參加過一次協議，該協議還稱不會公布民調日期。江啟臣今（7）日受訪再重申，協議內容白紙黑字，希望黨中央要照協議內容，不要讓外界有做文章空間。

黨中央6日新聞稿，根據雙方協議事項，未來將由中央提名協調小組邀集2位同志，挑3家民調機構與執行民調檔期，擬於3月25日至3月31日完成民意調查作業。根據協議內容，未來提名將以民調結果為依據，雙方都同意不對外公布民調執行時間、機構等相關事項。

廣告 廣告

江啟臣立即發「嚴正聲明」，質疑既然不會公布民調時間，為何又說了三月最後一周？黨中央澄清，只有說三月最後一周，仍未公布具體民調時間。

江啟臣今受訪說，他只參加過一次協議，該次協議內容白紙黑字，提到的是「三月底之前」，跟「三月最後一周」，意義上仍有落差，他也未再出席後續協議，所以6日看到黨中央宣布內容，讓他很詫異，既然雙方都有簽名畫押、白紙黑字，為了避免爭議，呼籲黨中央要照協議內容，他也要聲明，他沒有參加第二次協商、沒有所謂「大家達成三月最後一周民調」的共識。

至於民調時程更明確的公布，會對哪有利？江啟臣說，這見仁見智，但他在乎的是，白紙黑字、明明白白，大家都應該照協議進行，不要讓外界有做文章空間。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍台中初選3月底做民調？江啟臣怒問哪來共識！國民黨中央這麼說

國民黨台中市長初選啟動！江啟臣對決楊瓊瓔 3月最後一周做民調

藍營新竹縣長選情白熱化！陳見賢、徐欣瑩都領表 徐再批初選不公