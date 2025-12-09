協進附幼童用台語說故事 自信滿滿

協進附幼舉辦第二屆「協幼盃」台灣台語說故事比賽。（協進附幼提供）

記者陳治交∕台南報導

協進附幼九日舉辦第二屆「協幼盃」台灣台語說故事比賽，五位晉級決賽的小小講者分別為三位四歲幼兒與兩位五歲幼兒，一同登台爭奪冠亞軍殊榮。孩子們無畏舞台、使出渾身解數，在眾人注目下展現最精彩的故事演繹。

台灣台語說故事比賽現場，五位孩子面對超過一百四十多位觀眾毫不怯場，從肢體表情、音量掌控到語調變化都表現亮眼，故事一段比一段精彩，充分展現語言學習的成果與自信。

協進校長陳智揚表示，協進附幼是一所語言多元的幼兒園，除推動台灣台語，也安排客語課程，讓孩子在生活中自然接觸、多聽、多說、多使用不同語言。他強調「不只台語要說得嚇嚇叫，客語也要同樣厲害！每種語言都能是孩子的母語。」

本次活動不僅展現幼兒的語言能力，更凸顯協進附幼深耕本土與多語環境的教育特色，期盼透過這樣的舞台，讓孩子在自信中學習，在語言中看見文化的美好。