南下參與廟會迷途受困 臺西警暖心協助續行

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】一名男子南下參加廟會活動途中不慎迷途，身心疲憊之際獲臺西警分局員警即時伸出援手，協助補給飲水、查詢交通資訊，並順利搭車續行，展現警方溫暖為民服務的一面。

日前中午12時許，臺西分局臺西派出所接獲民眾通報，指稱臺西鄉街頭有一名疑似迷路的男子需要協助。副所長許暉昇與警員林冠余隨即趕赴現場，發現一名身穿黃色雨衣、拉著菜籃車的男子蹲坐路旁，神情疲憊。警方主動上前關心，該名62歲男子表示，自己居住桃園，因得知口湖鄉某廟宇舉辦神明慶典，清晨搭車南下欲前往參拜，卻在途中睡著錯過下車站，一路誤走至臺西鄉，因人生地不熟又體力不支，只能暫時在路邊休息。

男子南下參加廟會活動途中不慎迷途，身心疲憊之際獲臺西警分局員警即時伸出援手，協助補給飲水。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

員警隨即提供飲用水讓男子補充體力，並協助查詢正確的公車班次與轉乘方式。進一步交談中，警方得知男子身上盤纏不足，主動自掏腰包資助車資，並關心是否需要用餐。男子對警方的協助深表感激，但婉拒額外花費，直言「幫我這樣已經很好了，不能再讓你們破費」。警方耐心叮嚀搭車路線與注意事項後，目送男子安全搭車離開，男子臨行前頻頻揮手致謝，場面溫馨。

臺西分局表示，警方秉持為民服務精神，隨時關懷有需要的民眾，確保旅途安全順利，也肯定員警即時協助迷途旅客的熱心作為。

