南下嘉義輔選張啟楷 柯文哲感謝陳家平成全在野整合

民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，前主席柯文哲近日也頻頻南下為他助選。柯文哲今天拜訪退出藍營市長初選的議員陳家平，並感謝他為了嘉義整體發展與在野力量的整合，做出了困難卻重要的決定，

柯文哲南下為張啓楷輔選。

柯文哲今天在臉書上發文表示，在溫暖的陽光中走進嘉義市，感受到大家的熱情。他和張啓楷一起到九華山地藏庵參拜，祈求國泰民安、風調雨順，也希望嘉義越來越好。現場有很多人拿書和海報給我簽名，還有家長帶著小朋友來跟他合照，氣氛熱絡讓他感受到嘉義鄉親的真誠與溫暖。

柯文哲和張啓楷拜會陳家平。

柯文哲說，結束參拜後，接著拜訪嘉義市議員陳家平。他擔任台北市長時，曾率領市府教育團隊南下嘉義市，與家長協會進行聯誼交流。當時，陳家平議員剛參加完一場馬拉松，特地把完賽獎牌送給他；今天再度見面，他也準備了「台灣民眾黨創黨六週年禮包」送給陳家平，象徵彼此情誼常在。感謝家平議員，為了嘉義整體發展與在野力量的整合，做出了困難卻重要的決定，展現了政治人物難見的格局與承擔，這將有助於嘉義市的未來發展。

柯文哲富九華山地藏庵參拜，並幫民眾簽名。

柯文哲也提到，張啓楷說，嘉義市是藍白合作的示範區，接下來台灣民眾黨與中國國民黨一定會攜手合作，共推最強人選，贏得最後的勝利。一整天下來，不管是在廟口、在路上、還是在拜訪行程中，他都聽到許多嘉義鄉親對城市發展的期待，也感受到大家對張啓楷的信任。他會繼續和張啓楷一起，一站一站走進地方、聽大家的聲音，為嘉義找一條務實、認真前進的路。

