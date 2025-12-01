南下高雄力挺邱議瑩 蘇貞昌：最適合接棒陳其邁市政

前行政院長蘇貞昌南下高雄鳳山為邱議瑩站台造勢，呼籲民眾力挺邱出線，延續高雄市政成果。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

民進黨高雄市長初選戰火升溫，前行政院長蘇貞昌昨（30）日南下替立委邱議瑩站台造勢。他強調，邱議瑩「會戰、會衝、有戰鬥力，也有行政歷練與愛心」，不僅能在激烈初選中勝出，更是最適合代表民進黨接續陳其邁施政成果的人選。

2026百里侯選戰提前開打，高雄作為民進黨南台灣大本營，初選已完成登記的包括許智傑、邱議瑩、賴瑞隆與林岱樺。各陣營近期密集舉辦造勢活動，全力爭取出線機會。邱議瑩今晚在鳳山舉行首場大型造勢晚會，並邀請蘇貞昌站台，為初選戰事加溫。

蘇貞昌在台上指出，高雄在陳其邁執政下已成為「演唱會經濟」的大城市，吸引BLACKPINK、TWICE等國際天團來台開唱。他強調，此成果得來不易，「若換成國民黨執政就不一定能維持」。他直言，2026市長選戰競爭激烈，高雄若被國民黨奪走，「民進黨就包起來了」，呼籲基層全力支持最能接棒市政的邱議瑩。

蘇貞昌稱邱議瑩「會拚、會戰、會衝」，不僅能選、也能做，從國大代表、立委到客委會副主委累積完整行政與立法歷練，更以自身抗癌經驗推動《再生醫療法》，將痛苦化為助人的力量。他表示，自己看著邱議瑩從8歲長大，是最能經得起檢驗的人選，希望黨內初選能讓具戰力、具經驗又有愛心的邱議瑩出線，延續高雄市政成果。

