南中西區質感慢旅｜內行人才懂的「五條港」療癒路線：必比登藥膳美食、府城漢藥旅方一次收！ | ELLE

PHOTO CREDIT: 王士豪

清領時期，台南神農街至水仙宮一帶的南勢港，是中藥貿易的重要口岸，延續至今日，民權路一帶仍聚集不少開業超過一甲子的漢藥房，甚至有上百年的老字號。打開老藥櫃，散發出氣味的中藥材命名如詩，繁縷、凌霄、款冬、白芷⋯⋯隨著歲月讓老師傅一筆一劃寫下雅而美的故事。

PHOTO CREDIT: Illustrator｜陳思岐

帶路人

鄭佩雯｜出生艋舺，現居府城，現為大臺南文化研究員、台南社大講師。著有《臺南府城漢藥店誌》、《白袍與工程帽—先行者的身影》等多本在地文史專書。

久居台南的鄭佩雯，投身地方文化調查多年，漢藥一直是他研究的主題，那不只是年少離家求學時，臨行前母親總塞上一罐粉光參，代替叨念保重的叮囑，那抹苦甘而溫暖的記憶，更在他踏查越深時，益發現老行業的學問精深，還與地方生活緊密交織。

他說，漢藥既是藥材，也是香料，是出自土地的農產，又有技術傳承的內涵，在台南扮演的角色很多元，可以說府城人的信仰、飲食、生活與生意，都被這抹藥香給熏製入味了。

漢藥店裡的老紙盒，用毛筆書寫的藥名，像一首短詩。

PHOTO CREDIT: 王士豪







五條港巷弄踩藥去

沿著已消失的五條港水路，從和平街踱步至新美街，巷弄間靜悄悄的店家們，不少以前從事藥材貿易，更曾孕育出享譽全台的批發商。曾叱吒中藥界的「典昌」（今同德藥行），深達40米的老宅仍保存吊貨天井設計，全盛時期每晚有3至4輛卡車出貨，供應全台200多家藥房。

鄭佩雯說，這類藥行通常沒有華麗的藥櫃，他們的角色是進出口的上游批發商，不直接與消費者做生意，地位重要卻十分低調。像是百年歷史的「成記行」，店鋪門口放的大磅秤與黃麻袋，是往日生意留下的線索，通常只有行內人才看得出來。

擁有百年歷史的成記行，裝著中藥材的麻布袋及地秤，可遙想過往大宗批發的產業風華。

PHOTO CREDIT: 王士豪

走訪老鋪，最有意思是探索文物，猜想用途。用於切片堅硬藥材的大鍘刀，彷彿洗衣板的手工搓丸板，以及圓盤與船型組合的藥輾，為腳動設計，炮製藥材還可以兼練腿力，是老師傅的另類健身器材。

益仁堂中醫藥文物館二樓，展示台南醫藥名人周智夫的故事。

PHOTO CREDIT: 王士豪

典昌／同德藥行保存昔日炮製藥材的工具，結合吹風機的鐵盒子變身小烤箱，是老師傅的智慧之作。

PHOTO CREDIT: 王士豪

獨特的醫神與藥籤文化

在「五步一廟」的台南，漢藥也與信仰的關係密不可分。擁有300多年歷史的祀典興濟宮，主祀保生大帝，是重要的醫神，而常伴身旁的虎爺也被尊為兒童的守護神，在地人甚至流傳虎爺加持過的金紙貼在臉上可以治腮腺炎的說法。

老廟的正殿內可見4大座籤桶，其中有「大人內科」、「眼科」、「小兒科與外科」等3座藥籤桶，信眾持香請神把脈之後，擲筊請示賜籤，在籤詩櫃對應的小抽屜裡拿取藥方，便可到廟埕旁的「特約藥房」就近抓藥，形成獨特的產業鏈。

興濟宮祭祀「醫神」保生大帝，保留的藥籤傳統還有分科的概念。

PHOTO CREDIT: 王士豪





「占卜問疾看似迷信，但在古早年代，是窮苦人家方便與節省的選擇，同時也有病人隱私的考量，一方面治身，一方面也治心。」甚至於許多古老的籤帖，寫的是代代人傳下的經驗，如今也成當代醫學研究的材料。

鄭佩雯解釋，藥籤的方劑大多組成簡單劑量輕，常以雞鴨魚肉燉補，主要是提供身體蛋白質滋養，久而久之演化出民間食療文化，在台南小吃裡更是顯而易見。比如，肉粽的滷汁、肉包餡的五香、鴨肉湯的當歸、吃黑輪配菊花茶，甚至連綠豆湯亦有「三豆湯」藥帖思維，是清熱解暑的良方，那美味之間暗藏了許多漢藥脈絡。

抽到籤詩可到廟埕旁的「特約藥房」去抓藥，早年信仰與醫藥是如此密不可分。

PHOTO CREDIT: 王士豪





苦口良味的新食潮

造訪紀念醫藥名人周智夫的「益仁堂中醫藥文物館」，陳列老照片與醫療文物，訴說著他自1949年來台南行醫的歷程，從「坐堂醫」（註）到考取中醫執照，並於晚年推動中醫納入健保與建立現代藥廠體系的諸多貢獻。

第6代傳人周建文為延續精神，改裝舊診所為「博仁堂」及「益仁堂中醫藥文物館」，呈現周醫師以藥膳為核心的養生料理，如十全大補雞湯、四君四臣排骨湯，並設計抓藥體驗，旅人可親手碰觸與嗅聞，感受艾葉、桂枝、雞血藤的不同氣味，在指導下調配完成泡澡或足浴包，使中藥成為冬季溫暖的洗浴劑方。

註：坐在固定診療點（非診所）讓患者看病的醫生。

博仁堂把老輩人的藥膳轉化為一餐一食，吸引不少年輕人來吃入選2022 年台南必比登推介美食的十全大補。

PHOTO CREDIT: 王士豪

遊客可在益仁堂中醫藥文物館裡體驗抓藥，調配自己喜歡的足浴包。

PHOTO CREDIT: 王士豪





品嘗美味之餘，周建文特別介紹博仁堂內展示的匾額，上書周智夫大夫惠存的感謝文字。他笑道：「這是從前病患贈送的，相當於今日的Google評論。」從贈匾文化，可見早年醫患關係真摯，甚至是藥房與藥房之間的互祝，都反映了府城醫療的人情溫度。

早期台南醫藥界的病患贈送醫師，或藥房間互贈匾額，反映了府城醫療的真摯人情味。

PHOTO CREDIT: 王士豪



今日，中藥也成為台南創意飲食的靈感來源。繼承老藥房空間的咖啡館與酒吧，如杏源珈琲以藥材入味，創造新風格飲品。藥材批發商第2代黃柏鈞則創立「漢菓方」，把藥材融入甜點，改寫中藥苦口印象。鄭佩雯說，從前民權路的富貴人家很流行「揪團煉膠」，比如以龜板（腹甲）、鹿角、人參、枸杞4種珍貴藥材熬成「四珍膠」，看似軟糖，卻可以燉湯、泡酒、泡牛奶，時時來一塊，滋養身心。

近年，麻豆文旦受風災落果，中藥商也加入「文旦落果再生計畫」，取文旦皮結合陳皮、薄荷、乳香、艾草等，把落果轉為聞香瓶，關懷土地的精神亦是醫者仁心的新解。

杏源珈琲把咖啡結合藥籤文化，還推出獨特的青草美式與麵茶拿鐵。

PHOTO CREDIT: 王士豪





治療也能有多元風格

不只漢藥，隨著西洋傳教士來台宣教，台南很早便出現西醫文化。昔日西門城外看西街（今仁愛街43號）即是宣教士馬雅各最早駐診處。至日治時期，西醫教育體系正式建立，許多在地子弟懷抱濟世理想，考取醫科，使台南西醫診所林立。

民權路上有名的地標，將雀榕修剪成愛心的韓內兒科診所，則是建成於1928年的西醫院所，空間諸多設計，如住院病房、點滴室、女性診間等，體現當年先進的醫療思維。如今駐診的韓良誠醫師儘管高齡，仍致力推動老年醫學。

修茸為愛心的雀榕，蘊含著韓內兒科關懷世人的行醫精神。

PHOTO CREDIT: 王士豪

1928年設立的韓內兒科診所，擁有點滴室（見圖）、住院房及女性診間等，擁有先進的醫療思維。

PHOTO CREDIT: 王士豪





受到西醫思潮，漢藥也在GMP制度下轉型科學中藥，於台南有天一、立康等大廠，持續扮演重要角色。訴求「中藥生活化」的天一園區內，透明玻璃展示現代中藥製程，過去仰賴經驗傳承的中藥，如今加入儀器檢驗，確認成分與藥性，使中藥得以應用於現代醫學，也成為保健良方。

「中藥房減少了，但中藥並未消失。」鄭佩雯說，疫情期間誕生的「清冠一號」便是從古籍汲取靈感，中藥正以不同形式融入大家的生活。從樹皮草根到走出有別於大醫院的治療風格，漢藥把土地多元並陳的文化煉製成丹，那一丸便是入口台南文化的最佳靈藥。

到天一中藥生活化園區可以體驗手作蚊香，使用中藥配方，驅蚊氣味很天然。

PHOTO CREDIT: 王士豪

