南二監大門 七喜春來馬年花燈吸睛

台南第二監獄首度在門口打造大型馬年花燈，增添過年氣氛。(南二監提供)

記者盧萍珊∕六甲報導

台南第二監獄迎接農曆春節，首度在大門設置大型馬年主題花燈「七喜春來」，機關內部多處的公共空間掛滿收容人彩繪的燈籠，增添過年氣氛。

典獄長陳育鼎表示，南二監地處偏遠，夜間照明相對不足，配合農曆春節到來，由連續二年榮獲「台灣燈王」的藝術班學員，彩繪各式花燈應景，其中以馬年為主題的大型花燈「七喜春來」，則設置在大門口，不僅提升夜間道路能見度、守護往來行車安全，也為機關注入溫暖光明與新春希望。

南二監舉辦點燈儀式，除有戶外大型花燈外，監獄內部公共空間規劃多處春節裝置，由藝術班收容人彩繪數百盞燈籠，依據不同空間特性巧妙配置，營造層層交錯的「燈籠海」，有些自高處垂落、氣勢磅礡「燈籠瀑布」。在柔和燈光映照下，洋溢濃厚年節氣息，為嚴謹的機關環境增添藝術亮點與人文溫度。

南二監表示，今年六甲區公所落羽松季，現場也有座大型馬年花燈，就是由南二監繪製，期透過藝術創作融入節慶生活，使收容人學習沉澱反思、促進自我成長。