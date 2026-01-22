南二都恐翻盤？郭正亮爆算命卦象：這人會贏

▲前立委郭正亮透露，有一個算命大師卜卦後，預言柯志恩將拿下高雄。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 2026年地方首長選戰逐漸升溫，南二都局勢備受關注，台南市長一役，國民黨謝龍介將正面迎戰民進黨陳亭妃；高雄市長選戰，則由國民黨柯志恩對上民進黨賴瑞隆。前立委郭正亮透露，民進黨內部暗潮洶湧，藍營並非毫無勝算，甚至有一個算命大師卜卦後，指出柯志恩將拿下高雄。

陳亭妃20日前往台南市議會拜會議長邱莉莉時，挺憲派議員要求她對前議長、現任議員郭信良的關係做出「明確切割」，但陳亭妃最終並未在相關文件上簽字，引發黨內議論。郭正亮21日在政論節目《綠也掀桌》中直言，這代表著謝龍介仍然是有機會的；談到高雄選情，郭正亮更語出驚人，透露自己看到一則消息，有位算命大師「包子大叔」卜卦預言，柯志恩最終可能勝出。

廣告 廣告

主持人李珮瑄追問，南二都是否至少有一都可能變天？郭正亮回應，關鍵在於不能低估民進黨內部的分裂與不滿，陳亭妃與黨內部分勢力的恩怨長達10年以上，互不信任早已累積，他指出，總統賴清德勢必會下場輔選，但效果仍充滿變數。被問及有沒有可能高雄、台南都翻轉？郭正亮認為，一切都要看命運了，依他對賴瑞隆的了解，其在人際經營上相對弱勢。

郭正亮今（22）日在政論節目《大新聞大爆卦》中再度強調，包子大叔卜了一個卦分析，綠營的賴瑞隆不會贏；而綠營內部正風起雲湧，在南二都的力量都很大，不過陳亭妃相對比較麻煩，因為牽扯了超過10年的恩怨，再加上又有等8年、等4年的問題存在，情況更為複雜。

郭正亮續指，林岱樺、邱議瑩、許智傑等人都比賴瑞隆資深，彼此民調也相當接近，與當年陳其邁一出線就站上40%的氣勢不同，黨內未必甘願全力相挺賴瑞隆，再加上賴清德對高雄地方派系並不熟悉，2026南二都選情恐怕比外界想像得更加詭譎難測。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中共氣炸了！俞大㵢被美尊稱「這一句」 林佳龍：視台灣為國家

吐槽3前總統「名字好怪」！釣出蔡英文本尊現身 一句話直接封神

自己人都不捧場！藍白推彈劾僅「小貓4隻」 她酸：多難看的鬧劇