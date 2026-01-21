南二都有望變天？郭正亮爆算命師卜卦結果：這人會贏

2026年台南市長選戰，國民黨謝龍介將對決民進黨陳亭妃，陳亭妃20日前往台南市議會拜會議長邱莉莉，議員要求與台南市前議長、現任議員郭信良的關係做明確切割，但陳亭妃未簽字。至於高雄市長之戰，由國民黨柯志恩對上民進黨賴瑞隆。前立委郭正亮分析認為，謝龍介還是有機會；至於高雄，他今天看到一個卦，有一個算命大師卜一個卦稱柯志恩會贏。

針對挺憲派議員要求陳亭妃「切割郭信良」，郭正亮今(21日)在中天《綠也掀桌 》節目中指出，這表示謝龍介還是有機會。他今天還看到一個卦，有一個算命大師包子大叔卜一個卦稱柯志恩會贏。

主持人李珮瑄問到，南二都起碼有一個會變天？郭正亮回應表示，就是不要低估民進黨內部的波濤洶湧。陳亭妃那個恩怨超過10年，沒有辦法，他們會懷疑她。總統賴清德會下去幫忙，所以南二都很難講，因為民進黨內部很多人不服。

李珮瑄表示，有可能謝龍介、柯志恩兩個人都會翻轉嗎？郭正亮認為，這個要看運。據他了解，賴瑞隆的個性，平常沒有跟其他候選人有這麼密切的關係。

郭正亮今天也在中天《大新聞大爆卦》節目中補充表示，高雄包子大叔卜了一個卦，他認為賴瑞隆不會贏。台南跟高雄民進黨內風起雲湧，力量都很大。陳亭妃比較麻煩的是，這是10年以上的恩怨，又有等8年、等4年的問題。

至於綠委賴瑞隆最資淺，林岱樺、邱議瑩、許智傑每個人都比賴瑞隆大10歲以上，他們為什麼一定要支持賴瑞隆，賴瑞隆又不常跟人家說哈囉。像高雄這麼大的盤，民進黨4個人選，4個人的民調都差不多，贏太少了，像高雄市長陳其邁當年一出線就是40% ，但這次每個人都沒輸很多，加上賴清德對高雄不熟，所以充滿變數。

