南二都有望變藍天？吳子嘉大膽預測：台南綠營這人出線機會大

2026年台南市長選戰備受關注，民進黨由立委陳亭妃與林俊憲爭取提名，國民黨原先僅有立委謝龍介表態，不過前立委陳以信也有意參選。高雄市長選戰，民進黨4立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺競爭激烈；國民黨則確定由立委柯志恩出戰。媒體人吳子嘉預測認為，台南之戰，綠營林俊憲出線的機會比較大，不過，台南民進黨不太容易掉，但可能性是存在的。嚴格來講，台南、高雄兩個地方都不穩定，可說還在變化中。

吳子嘉今(6日)在中天《新聞千里馬》節目中表示，台南選戰精彩，按照現在的規格下去，綠營林俊憲出線的機會比較大。在林俊憲出線比較大的情況之下，這時候陳亭妃的態度是關鍵，至於陳亭妃會不會脫黨的問題？現在都說不會，但定案後就不知道了。

主持人馬千惠問到，就算陳亭妃不脫黨，如果不是她，她的支持者那一塊會怎樣？民進黨會不會丟掉台南？吳子嘉接著表示，對呀，所以很複雜。

吳子嘉認為，不太容易，但是可能性是存在的。這一次兼任民進黨主席的總統賴清德真是倒楣，嚴格來講，台南、高雄兩個地方都不穩定，還在變化中。

針對高雄市長選戰，吳子嘉認為，哭天搶地的綠委林岱樺哭了大半年了，前兩個禮拜辦造勢活動，3萬人突然出來，那是因為美國的關稅來了，螺絲廠廠倒閉了，被迫害的人不只是林岱樺一個人，這是同為天涯淪落人。他若是柯志恩的話，高雄一定拿下來，因為民進黨內部的矛盾，內部會分裂，所以要懂得民進黨的基層，要去找民進黨的大樁腳，讓他們怎麼來挺妳。林岱樺搞出3萬人出來，柯志恩就要去收割那3萬人，帶他們上街頭抗議，柯志恩要快點把那3萬人重新召集起來，那叫憤怒的人民。

