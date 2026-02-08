南二都有望變藍天？藍委爆：跟2022年有很大不同

2026年縣市長選舉，國民黨力拚南高兩都「綠地變藍天」。國民黨立委洪孟楷表示，今年跟2022年最大不同，台南市長參選人謝龍介的短語音，很多的議員參選人主動合體拍宣傳影片；高雄市長參選人柯志恩在跑市場時，很多小雞主動一起去宣講，這個就是一個「勢」。

洪孟楷8日在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨確實擔心高雄會掉，在於他們的初選，一個多月前的刀刀見骨，到最後四腳督，還有司法的程序等等的部分，而且更重要是，現在高雄市長陳其邁跟賴瑞隆兩個人，明眼人都知道、高雄人也都清楚，陳其邁在初選就沒有支持賴瑞隆，所以如果初選完之後，陳其邁馬上拉著賴瑞隆的手說「凍蒜」，大家也會覺得這個戲演的不像，沒有那個感覺跟連結。

廣告 廣告

洪孟楷覺得，賴瑞隆就要自己走自己的路，但賴瑞隆相對來說，過去大家會覺得說他的知名度比較薄弱，也因此他覺得賴瑞隆用一個綽號，即便這個綽號的諧音跟簡稱會讓大家覺得「鴨霸」，但是有討論度，也許是他的一個策略考量。

洪孟楷指出，民進黨在高雄，他們覺得基本盤還是比較大，可是不要忘記，這一次不管是柯志恩、謝龍介，其實在立法院的時候，他們都講過一句，今年跟2022年最大的不同，柯志恩、謝龍介在2022年也有選舉，那時確實提名完之後，各自努力，小雞跟母雞的那個距離以及配合的調性，還沒有那麼密切。

洪孟楷接著表示，但現在謝龍介的短語音，很多的議員參選人會主動來找謝龍介合體拍宣傳影片；而柯志恩在跑市場的時候，很多小雞，不管是新人參選或者是現任議員，都跟柯志恩一起去講，這個就是一個「勢」，大家看這個「勢」，都知道大家希望聚集在這邊。

【看原文連結】