南二都選情 台南底定高雄詭譎

（圖／本報系資料照）

民進黨高雄市和台南市下屆市長選舉提名人之爭的結果，這兩天陸續揭曉，在高雄，屬新潮流系的賴瑞隆以不到1％差距壓倒強力競爭的邱議瑩，可說是驚險過關。台南則由陳亭妃歷經選前的驚濤駭浪後脫穎而出。調皮點地說，高雄的結果是「信賴」不「信邪」；台南的結果是「信邪」不「信賴」，賴清德屬意的人選在南二都一得一失，對民進黨的派系利益來說可謂皆大歡喜。

從結果論來看，南二都初選結果似乎看來單純且不是「賴清德說了算」，可若是從過程論來說，那就不同了。從去年下半年開始，民進黨各派系在地方上的競爭已不是「白熱化」可形容的，事實上已到刀刀見骨的地步。

廣告 廣告

特別是高雄，因為競爭者多達4人，且各有實力派做靠山，再加上又有「司法介入」的疑慮，候選人之間可說是殺紅了眼。賴清德偏愛的賴瑞隆最後雖以極微小的差距勝過市長陳其邁力挺的邱議瑩，但在過程中卻牽連出其幼子霸凌同學事件，元氣大傷。

而台南的陳亭妃恐怕也不遑多讓，整個競爭過程不但給她原屬派系的正國會帶來不小壓力，連帶她的支持者也遭到威嚇。民調前1周，連市長黃偉哲也直接下場支持高層青睞的林俊憲，而剛出爐的高雄市長參選人賴瑞隆也跑到台南挺林俊憲。相對地，全黨只有台北市的綠委王世堅單槍匹馬、急急忙忙地下台南挺妃。兩相比較，冷暖有別。

綠營南二都初選結果揭曉後，台南將由陳亭妃對決藍營的謝龍介，高雄則賴瑞隆對決藍營的柯志恩，這兩盤局的選情如何呢？

台南的選情相對於高雄應該會單純一些，因為台南選民結構上本就有利於民進黨，選民比例大體上是綠6藍4，再精確一點說，綠的支持者大於6，藍的小於4。因此即使不挺陳亭妃的綠營支持者在大選中不積極動員，恐也撼動不了陳的局面。因此，不出意外的話，陳亭妃贏得下屆市長寶座，成為台南縣市自有地方自治以來的首位女性市長是大概率的事。

高雄的狀況就複雜多了，變數在兩個人身上，一位是此次初選的競爭者立委林岱樺，另一位則是傳聞可能上場的前民眾黨主席柯文哲。

林岱樺的「七寸之傷」是她的助理費官司，而柯文哲則是官司之外還有他的個人意願，因為到現在為止，柯的參選都還停留在傳言階段，從未獲得他本人的確認。不過，萬一柯真表態參選，那絕對會讓選情劇變。林岱樺雖已表態接受初選結果，不過她的助理費案件審理結果肯定會影響她最後的動向。

所以簡單地說，高雄市長選情即將上演第二階段戲碼，而且其內容還在醞釀發展中，看官們且拭目以待！（作者為中國文化大學國發大陸所兼任教授）