南亞力拓醫材市場 擬投資2.1億元入股艾瑞生醫

（中央社記者曾仁凱台北16日電）南亞朝向高值化轉型發展，積極跨足醫材市場，今天宣布董事會通過，授權董事長於會計師評價合理區間內，以總金額不超過新台幣2.1億元，投資入股艾瑞生醫。

南亞表示，今天董事會通過後，將委託專業機構進行盡職調查，授權董事長於程序完備確認無重大風險後，簽訂相關協議及辦理股權移轉交割。

南亞指出，公司目前已投入生產減白血袋、細胞培養袋、真空採血管，以及高階手術用抗沾黏膜等醫材產品，其中所生產的細胞培養袋，除經培養業者測試、確認品質合格外，在細胞培養過程中，採用封閉式系統，可大幅降低污染風險，且在自動化製程下可兼顧大量生產與品質，產品厚度均勻性佳、延展性高、透氣性良好，有利於細胞成長。

為加速進入再生醫療供應鏈，並提升品牌能見度，南亞積極與相關業者深度合作，此次合作對象艾瑞生醫成立於2015年，專注於細胞培養基生產，具有10年以上再生醫療產業經驗，已建立全球23個經銷通路鏈，南亞除可供應其培養基產品所需培養袋，雙方在醫材產品營銷體系上也可進一步相互聯手。

南亞表示，此次董事會評估投資艾瑞生醫，是希望藉由入股方式，進一步深化雙方合作關係，除可為公司帶來投資收益外，也能擴大產品銷售通路、即時掌握再生醫療產業的商機，有助南亞醫材產品開發與銷售。

南亞表示，公司歷經多次產業轉型，已建立多角化產品布局與多元材料垂直整合產線，並累積深厚加工技術；在快速變動產業環境下，將由原本基礎材料或零組件供應商的定位，轉型生產包含醫材在內的高值化產品，並建立自有品牌。（編輯：楊凱翔）1141216