南亞又爆衝！台塑4寶壓不住 台股漲320點





台股今（2）日台股早盤開高震盪，來到27663點，上漲320點，漲幅1.17%，預估成交量5200億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到260.84點，漲1.12點，漲幅0.43%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1430元，上漲25元，漲幅1.77%，鴻海（2317）早盤來到223元，上漲1元，漲幅0.45%，聯發科（2454）早盤則來到1455元，上漲10元，漲幅0.69%。

台塑四寶延續漲勢，台塑來到42.9元，漲幅2.38%，台塑化來到53.4元，漲幅1.9%，台泥來到23元，漲幅0.87%，而南亞開盤跳空來到65元，漲幅逾6%。

（封面圖／東森新聞）

