南亞噴6% 建榮、德宏衝漲停 專家揭背後3大推手





受CCL產品漲價消息激勵，南亞今（2）日台股開盤即跳空上漲，盤中一度來到65.5元，上漲逾6%，而同樣為玻纖紗、布相關的台玻（1802）、富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）等也連帶走強，建榮、德宏更是衝漲停。對此，分析師林信富分享，此次CCL產品漲價潮，其背後有「3大推手」，而PCB產業鏈升級已成必然趨勢。

分析師林信富說明，日前南亞公司宣布，自11月20日起全系列CCL產品及PP將調漲8%；而中國CCL大廠建滔積層板也宣布，自12月1日起CEM-1/22F/V0HB將漲5%，FR4和PP將漲8%至10%。

而造成CCL系列產品漲價的原因，林信富坦言，這波漲價背後有「3大推手」，他表示，目前全球銅礦供應緊張（印尼泥石流、非洲礦區事故），滬銅主力合約從7萬美金漲價到近9萬美金1噸。

林信富提到，當前的AI服務器熱潮，還推高了6μm以下的極薄銅箔需求，因此，極薄銅箔1噸的加工費從1.2萬漲至1.8萬。

此外，林信富指出，玻璃布產能向高端轉移，導致普通薄布供應短缺。此次漲價揭示行業結構性變化，低端產品過剩、而高端緊缺，PCB產業鏈從「拚規模」轉向「拚技術」，他認為，產業升級已成必然趨勢。

（封面圖／翻攝自南亞塑膠官網）

