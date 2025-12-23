南亞多角化再變重電概念股 攜手華城電機進軍美國電力市場

南亞工務部配電盤與華城電機簽約，左為南亞副總劉大成、右為華城副總許逸民。（南亞提供）

台塑四寶被列為塑化股，沒想到也能成為重電概念股。因為AI時代需要的大量算力與電力，美國需電孔急，南亞今（23）日宣布，將與華城電機合作，在模鑄式變壓器領域展開策略性合作，結合製造技術、市場開發與產業經驗等優勢，強化國際供應能力。南亞表示，將持續深化高階電力設備事業。

南亞表示，其配電盤廠自1988年開始深耕高壓配電盤領域，生產線也持續導入數位化與智能製造，已完成PLM、MES、APS等系統建置，客戶涵蓋台積電、鴻海、北捷、台電等指標性企業。2010年以自製先進絕緣材料及累積多年變壓器設計、製造能力，與日本高岳合作模鑄式變壓器生產，外銷日本已超過1,000台。

廣告 廣告

華城電機近年積極布局全球電力基礎建設市場，承接美國電網升級計畫與大型AI資料中心，像是Stargate相關專案，將與南亞在產品開發、案件經營、技術支援、生產協同及市場拓展等面向展開深度合作，以滿足美國電力基礎建設快速成長的需求。

同樣是針對AI應用崛起，帶動特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求，因此南亞已與日本特殊玻纖領導大廠日東紡(Nittobo)攜手，進行特殊玻纖布策略合作，以產能互補方式共同擴大供應能量。

南亞公司近期積極轉型，建立多角化產品與多元材料垂直整合產線，除了常提到的電子材料外，最近也包含醫材在內的高值化產品，建立自有品牌。

南亞已投入生產減白血袋、細胞培養袋、真空採血管，以及高階手術用抗沾黏膜等醫材產品，其中所生產的細胞培養袋，已經過培養業者測試，袋體與接頭可客製化設計生產。

南亞日前也宣布要投資入股艾瑞生醫，這是2015年成立、專注於細胞培養基生產的業者，南亞除了供應其培養袋，雙方也在醫材產品營銷體系攜手，擴大產品銷售通路。

南亞11月合併營收211.3億元，月減0.5％、年減3.8％；23日股價收在58.8元、跌2.65％。

更多鏡週刊報導

0關稅助攻美規車！寶嘉聯合吳睿弘看好後市 多品牌佈局穩固市占率

威聯通歡喜上櫃慘遭駭？ 官方迅速回應：並無漏洞或遭入侵！

再生能源政策不穩引發連鎖反應 七大太陽光電公協會盼政府尋補救之道