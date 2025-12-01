南亞大海嘯後最慘！斯里蘭卡土石流 355死400失蹤

斯里蘭卡世紀洪災死傷持續攀升，許多地區至今大水未退，全國宣布進入緊急狀態。（圖／達志影像美聯社）

斯里蘭卡，上周末遭到熱帶氣旋「迪特瓦」侵襲後，由於大雨引發嚴重山崩土流，導致死亡人數再攀升到355人，同時還有約400人失蹤，這是斯里蘭卡，繼2004年南亞大海嘯後，最嚴重的天災，目前斯里蘭卡總統也宣布全國進入緊急狀態。

斯里蘭卡世紀洪災死傷持續攀升，許多地區至今大水未退，全國宣布進入緊急狀態。（圖／達志影像美聯社）

斯里蘭卡遭熱帶氣旋「迪特瓦」（Cyclone Ditwah）侵襲後，死亡人數已攀升至355人，約400人失蹤，成為該國自2004年南亞大海嘯以來最嚴重的天災。短短24小時內，部分地區降雨量達300多毫米，導致103條河流超過洪水警戒，多處山崩土石流掩埋村莊。大水將道路變成河流，居民被迫撤離，許多地區通訊中斷無法掌握確切災情。斯里蘭卡總統已宣布全國進入緊急狀態，並向國際社會請求援助。

廣告 廣告

熱帶氣旋帶來的驚人豪雨迅速造成斯里蘭卡多處淹水，居民一開始並不在意，但水勢很快升高，開始吞沒道路，市區街道紛紛變成小河。有些地區民眾來不及逃離，住宅被淹到只剩屋頂，需要直升機以繩索吊掛救出受困災民。有些居民如同小小螞蟻般被困在大水中央，無助地向飛過的直升機揮手求救。

40歲災民Malika Kumari表示，雨連下三天三夜都沒有停，雖然他們有聽到洪水警告，但沒想到水位會漲得這麼高，他們只能像往常一樣將能搬的東西都搬到較高的地方。

中部地區因大雨引發嚴重山崩土石流，災情最為慘重。斯里蘭卡紅十字會祕書長Mahesh Gunasekara強調，情況非常糟糕，這對他們來說是一場前所未有的災難，全國25個區中有20個區都受到嚴重影響。他進一步指出，搜救工作非常困難，因為山崩導致很多村莊都被埋了，該地區許多地方都無法通行。

印度已派出軍用運輸機送來各式物資支援，善心團體也進入避難所為居民準備糧食。Nabiviya青年伊斯蘭組織主席Rishan Hamed表示，他們每餐至少提供超過2500份餐食，該區受災家庭超過5000戶，但實際需要幫助的災民恐怕有上百萬人。

首都可倫坡至今仍有多處淹水，民眾自力救濟，用保麗龍充當簡易小船。可倫坡地區行政首長Janaka Kumara警告，部分地區的水位還在上升中，呼籲居民保持警戒並撤離住家，不要試圖待在家裡，因為水位仍在上漲。

斯里蘭卡上次最嚴重的洪災發生在2003年6月，造成254人死亡、數十萬人流離失所，而這次的死傷規模已大幅超過，凸顯極端氣候問題的嚴重性。斯里蘭卡總統迪桑納亞克表示，國家正處在一個極其艱難、極其嚴峻的時刻，這是一場要帶領國家跨越歷史上最艱鉅挑戰的任務。值得注意的是，2022年斯里蘭卡政府才宣布破產，如今又遭逢世紀洪災，居民流離失所，生計中斷，整體災難損失難以估計。

更多 TVBS 報導

洪水土石流重創印尼、斯里蘭卡！7天近1000死 居民：像海嘯一樣

氣旋肆虐斯里蘭卡增至334死 2004海嘯後最慘重天災

洪水肆虐東南亞！ 從越南淹到泰國 數百病患困醫院

南韓減排新戰略！2035年目標最高降61% 氣候衛星助攻

