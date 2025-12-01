南亞大火案外案！ 義消分隊長涉詐領救災費駐地飲酒聚賭

網友貼文爆料。（圖／翻攝畫面）





去年4月新北市泰山區南亞塑膠發生大火，如今卻燒出案外案！新北義消總隊蘆洲義消分隊邱姓分隊長被檢舉，當天未到場支援救災，卻詐領協勤費、救災費用，更涉嫌在駐地與隊員賭博、飲酒，去年9月間有人看不下去內部檢舉，大隊部卻未進一步追查，直到近日又有人在網路社群貼文爆料，新北市消防局這才緊急補破網展開調查，預計將開鍘李姓分隊長與6名參與隊員，另外也將追究相關法律責任。

據悉，去年4月7日凌晨2時許，新北市泰山區南林路南亞塑膠工業股份有限公司林口二廠發生大火，新北市消防局獲報緊急動員大批人車趕赴現場灌救，而收到訊息的義消也前往現場支援救災，沒想到，新北市義勇消防總隊第三大隊蘆洲義消分隊李姓分隊長並未出勤，卻涉嫌詐領了3小時救災費與5小時協勤費。

有支援出勤的義消弟兄看不下去，去年9月間，向新北市消防局第三大隊提出檢舉，更指控李姓分隊長與6名隊員涉嫌在消防分隊駐地協勤室內賭博、飲酒，只不過經內部檢舉後，第三大隊負責業管的幹部卻並未依規定向上呈報給新北市消防局。

而近日有吹哨者看不下去，在網頁上貼文爆料，並張貼多張義消在駐地協勤室賭博、喝酒的結圖，並張貼LINE群組對話，詳細指控李姓義消分隊長沒打火還簽領救災費。

新北市消防局指出，針對近日社群平台流傳，義消人員多年前於駐地內聚餐飲酒、賭博等不當行為一事，目前已啟動調查，若經查證確有義消人員於駐地內從事飲酒、賭博等違規情事，將依相關規定予以解聘；若涉及現職消防人員，也將從嚴處分，絕不護短。

