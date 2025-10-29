南亞戰雲密布！巴基斯坦防長威脅摧毀阿富汗塔利班 「把他們趕回山洞躲藏」

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

南亞戰雲逐漸密布！巴基斯坦與阿富汗塔利班政權近期在土耳其伊斯坦堡談判破裂後，巴基斯坦國防部長阿夕夫（Khawaja Asif）今（29）天揚言，將毀滅阿富汗塔利班（Taliban，直譯神學士）政權。

巴基斯坦日前與阿富汗塔利班政權舉行和談，然而卻於今日宣告破局；右二為巴基斯坦國防部長阿夕夫。（圖／阿夕夫X）

根據《路透社》報導，巴基斯坦資訊部長在今日凌晨表示，巴阿兩國在伊斯坦堡舉行的和平談判未能達成共識，對兩國邊境和平造成威脅。知情人士表示，談判破局關鍵為，雙方對於藏身於阿富汗境內、經常突擊巴基斯坦安全部隊的武裝團體問題無法達成共識，讓伊斯蘭馬巴德當局大為震怒。

廣告 廣告

巴基斯坦國防部長阿夕夫更在社群媒體X發文，他直言，巴基斯坦根本不用動到太多武力「就能徹底摧毀塔利班政權，把他們趕回山洞躲藏。」阿夕夫更表示，巴基斯坦已忍受塔利班背信棄義和嘲弄太久了，若塔利班膽敢試探巴基斯坦的決心和能力，將「等著承受危險與毀滅」。

對此聲明，塔利班政權與阿富汗國防部均尚未發表回應。

塔利班政權過往與巴基斯坦關係友好，在塔利班首次控制阿富汗時（1996-2001），巴基斯坦是唯三承認其政權的國家之一（另外兩國則是阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯）。據傳在塔利班二度奪取阿富汗政權後，巴基斯坦更秘密協助當局擊潰殘餘的政府軍勢力：潘傑希爾抵抗力量（阿富汗民族抵抗陣線NRFA），迫使反抗軍散布各地。然而在塔利班政權穩固後，阿巴兩國卻經常爆發邊境衝突，阿富汗更默許巴基斯坦塔利班運動（TTP）對抗巴國政府，導致雙方關係日益緊張。

更多FTNN新聞網報導

巴基斯坦、阿富汗衝突！雙方證實數十人陣亡 邊境仍有零星槍聲

巴基斯坦、阿富汗衝突持續！塔利班襲擊邊境哨所 雙方爆發激烈交火

塔利班實施「道德規範」控制措施 阿富汗遭全面斷網「經濟、交通大亂」

