南亞拉警報！ 巴基斯坦、印度首都24hr內分遭恐攻 共計20死
印度首都新德里和巴基斯坦首都伊斯蘭堡，分別在24小時內，遭到汽車炸彈恐怖襲擊。印度德里紅堡的汽車炸彈案，爆炸瞬間的影片曝光；當地警方目前鎖定一個名為「白領恐怖組織」的團體，進行調查。至於伊斯蘭堡地方法院外的炸彈攻擊，造成至少12死、27傷。
印度首都新德里和巴基斯坦首都伊斯蘭堡在24小時內先後遭受汽車炸彈恐怖攻擊，引發國際社會關注。新德里紅堡附近的爆炸事件已被當地警方鎖定「白領恐怖組織」為調查方向，現場監視器畫面捕捉到爆炸瞬間。同時，伊斯蘭堡地方法院外的炸彈攻擊造成至少12人死亡、27人受傷，當地調查小組正調查此事件是否與當地恐怖組織有關聯。兩起事件的爆炸畫面已經在網路上流傳。
印度德里市場的監視器捕捉到爆炸瞬間，畫面右上角突然發出橘色閃光。一名正在街頭訪問的網路創作者也在拍攝過程中聽到巨響，隨後可見人車混亂擠成一團。這起爆炸案發生在週一晚間，地點是印度德里著名的歷史地標紅堡附近。一名目擊者表示，他的車窗玻璃被震碎掉落在另一輛車上，他本人則被衝擊力道拋出。
CNN記者Mike Valerio報導指出，網路上流傳的觸目驚心畫面是由目擊者使用自拍模式拍攝的。當地媒體透露，當時爆炸車輛的車主就在車上，而且據信是「白領恐怖組織」的成員，因此警方已朝恐怖攻擊方向展開調查。為應對威脅，印度警方在新德里、孟買、加爾各答等大城市設立檢查哨，加強臨檢巡邏工作。
在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，類似的恐怖攻擊也於周二中午發生在當地地方法院大門外。影片畫面顯示，遠處馬路上濃煙狂竄，民眾聚集在陽台探頭觀望。近距離畫面更為驚人，可見車輛已經燒成火球。一名倖存民眾描述，他看到爆炸發生時約有40人立即倒下，他自己也受到波及流了很多血，但很幸運地活了下來。
巴基斯坦內政部長納克維表示，嫌犯在現場停留了15分鐘，甚至試圖進入法院範圍內但沒能成功，於是改以一輛警車為目標發動攻擊。這次攻擊造成至少12人死亡，27人受傷。當地調查小組表示，不排除此次攻擊與當地恐怖組織有關，目前已拉起封鎖線展開調查工作。
