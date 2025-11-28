南亞攜手日東紡 投入特殊玻纖布策略合作

（中央社記者潘智義台北28日電）近年來AI應用迅速崛起，帶動特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求的情況日益明顯。南亞今天宣布與日本特殊玻纖領導大廠日東紡（Nittobo）合作，透過產能互補方式擴大供應能量，滿足快速成長的市場需求。

南亞說明，長期深耕電子材料製造領域，玻纖布、銅箔、環氧樹脂及銅箔基板等產品的產能全球名列前茅，此次日東紡選擇與南亞攜手合作，協助生產特殊玻纖布。預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20%由南亞協助織造。

南亞表示，日東紡在全球特殊玻纖布供應鏈居於領導地位，除生產合作外，日東紡將長期且穩定地供應南亞「第2代低介電玻璃原紗（NER）」關鍵原料，有助於強化南亞高階銅箔基板產品的核心競爭力，以及加速布局先進電子材料市場。

南亞強調，與日東紡的策略合作，不僅是雙方在電子材料事業的重要里程碑，更將透過產能互補、技術協同與穩定原料供應，進一步提升整體經營績效。南亞將以此合作為基礎，持續深耕高階電子材料市場。（編輯：黃國倫）1141128