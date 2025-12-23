南亞攜手華城 搶食美國電力基礎建設商機

（中央社記者曾仁凱台北23日電）面對石化市場產能過剩，南亞全力拚轉型，今天宣布與華城電機在模鑄式變壓器領域展開策略性合作，共同強化國際市場的供應能力，並合力搶食美國電力基礎建設商機。

南亞今天表示，配電盤廠自1988年就開始深耕高壓配電盤領域，客戶涵蓋台積電、鴻海、北捷、台電等指標性企業。2010年更以自製先進絕緣材料及累積多年變壓器設計、製造能力，與日本高岳合作模鑄式變壓器生產，外銷日本市場實績已超過1000台。

廣告 廣告

此外，南亞的配電盤生產線持續導入數位化與智能製造，已完成PLM、MES、APS等系統建置，展現智慧工廠能力。

南亞說明，華城是台灣重電領導大廠，此次雙方達成合作共識，在模鑄式變壓器領域展開策略性合作，雙方將結合彼此的製造技術、市場開發與產業經驗等優勢，共同強化國際市場的供應能力。

南亞特別強調，全球AI運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。華城近年積極布局全球電力基礎建設市場，承接美國電網升級計畫與大型AI資料中心等專案。

此次南亞與華城聯手，雙方將在產品開發、案件經營、技術支援、生產協同及市場拓展等面向展開深度合作，有助於提升整體供應鏈韌性、擴大產能規模及產品範圍，以滿足美國電力基礎建設快速成長的需求。

展望未來，南亞與華城將以更完善的產品組合和規模化的供應能力，共同擴大在國際市場的影響力，掌握全球能源轉型與AI基礎建設帶來的長期成長契機。南亞未來也將持續深化高階電力設備事業。（編輯：張均懋）1141223