南亞爆走「三寶跟著衝」 台股平盤震盪小漲28點





台股今（1）日早盤開低震盪，來到27654點，上漲28點，漲幅0.10%，預估成交量4700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到262.53點，漲0.25點，漲幅0.12%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1435元，下跌5元，跌幅0.34%，鴻海（2317）早盤來到225元，下跌0.5元，跌幅0.22%，聯發科（2454）早盤則來到1410元，上漲15元，漲幅1.07%。

台塑四寶今日走強，南亞受惠漲價消息激勵，一度衝上63.3元，漲幅7.29%，台塑來到42.45元，漲幅逾2%，台塑化則來到53.3元，漲幅1.33%，台泥也有逾1%的漲幅。

廣告 廣告

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



股王信驊漲停「驚見7315元」 創台股新紀錄

只要AI持續熱！ 國泰金李長庚：台股3萬點不是夢

台股收漲407點重返季線！ 法人估在「這區間」橫盤整理