南亞爆量衝第一！ 這二檔主動式ETF持續領先

台股27日目前來到27,541.41點，漲131.87點。（圖／方萬民攝）

台股27日目前最高27,659.06點，現來到27,541.41點，漲131.87點，漲幅達0.48%，台積電平盤1440元；南亞成交爆量衝第一，股價漲停；華邦電、南亞科、力積電緊跟在後；00981A、00982A主動式與0052科技型、00937B、0050等債券型、市值型ETF族群，價量皆揚。

法人分析，今年來AI熱潮帶動全球科技類股走揚，觀察全球主要科技指數今年來都有近三成的好表現，讓美股、台股大盤都創下新高；台灣科技股在明年獲利成長佳、目前評價尚合理的情況下，台股科技股浪頭正起，主動科技台股ETF的成交量近期多在單日排行榜前二十名內。

群益基金經理人陳朝政指出，後續來看，美科技巨頭續添資本支出，有利台灣供應鏈明確的實質訂單驅動。建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心，如先進製程、HBM、光通訊、高階CCL、散熱、電源。

以預定於12月8日展開募集的主動群益科技創新ETF(00992A)來說，持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域。

