南亞科今年EPS 大摩下修46% 目標價維持不變





南亞科（2408）19日舉行法說會，宣布第四季淨利達110億8千300萬，不過外資摩根士丹利（大摩）證券在最新的報告中，將南亞科今（2026）年的EPS從55.73元下修至29.9元，約46%，同時把明年的EPS從44.34元上修至56.4元。

大摩表示，由於記憶體大廠陸續退出DDR4市場且產能受限，DDR4記憶體供需失衡情況將持續至2027年，這使南亞科成為最大受惠者，維持「優於大盤（Overweight）」評等，目標價298元。

廣告 廣告

大摩說明，AI與通用型伺服器需求持續強勁，推動DRAM景氣循環向上。而南亞規劃2026年資本支出約新台幣500億元，但新產能最快於2027年第四季才能投產，因此短期內供給仍受限，DDR4與LPDDR供需緊張狀況可望延續至2027年上半年，未來營收成長將持續上揚。

財務表現方面，大摩指出，南亞科技2025年第四季每股盈餘（EPS）達3.58元，年增46%，優於市場預期；單季營收季增60%、年增358%，毛利率升至49%，營業利益率達39.1%，均顯著優於市場共識。將儘管將南亞科2026年EPS預估下修，但在供給持續受限下，DDR4漲價趨勢可望延續至2027年，南亞科具備結構性定價優勢。

南亞科目前仍在處置中，今（20）日以跌停開出，不過盤中拉升、開低走高，終場以272元作收，下跌3元，跌幅1.09%。

（封面圖／翻攝自南亞科官網）

更多東森財經新聞報導



傳獲美光授權1y奈米製程技術 力積電重訊回應了

台積電飆1780元 網喊追高都在賺 老手示警「1危機」

台美關稅最後一哩路 專家警告：台廠恐有被邊緣化苦主