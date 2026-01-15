南亞科公告取得廠務新設備！交易金額達18.4億元

南亞科於今日（115年1月15日）正式公告，成功取得一批廠務設備，交易總金額為新台幣1,840,000,000元。該交易是由公司總經理李培瑛發佈，並表示該設備將用於公司的生產和營運，以提升整體生產力。

此次交易的相對人為台佑電科技工程有限公司，雙方並無關係。根據公告，該交易的決策過程依據比價及議價方式進行，並參考了多家廠商的報價單。南亞科強調，這項交易不僅符合公司的長期發展計畫，還能進一步增強其市場競爭力。公司將根據合約約定，按期交付和付款，確保交易的順利進行。

