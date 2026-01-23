南亞科再砸逾20億 向朋億採購廠務加速擴產

南亞科總經理李培瑛。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科(2408)因應記憶體市況供不應求，近期積極擴產，陸續大手筆採購廠務設備，今(23)日再公告自去年5月22日到今年1月23日，對聖暉集團旗下的廠務系統朋億*(6613)採購一批廠務設備，交易總金額達新台幣20.53億元。

南亞科昨日甫公告對無塵室工程暨機電整合廠亞翔(6139)採購廠務設備達17.68億元，另外，對特捷創新工程、漢科(3402)採購廠務設備分為為14.61億元、16.08億元，交易對象均非關係人。

南亞科原通過去年資本支出預算上限196億元，實際支出134億元，其中62億元將遞延至今年；今年資本支出預計約500億元，尚待董事會決議核准。

南亞科表示，今年新增的資本支出約70%用於加速廠務設施、30%用於設備採購，新廠約2027年初裝機、第2季底展開生產，預計2028年上半年月產能約2萬片，產品涵蓋DDR4、DDR5及低功耗DDR5、客製化產品。

