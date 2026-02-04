南亞科勞檢違法挨罰！勞動部令5處停工 公司回應了

南亞科3日遭勞動部指出有14項違規。（圖／鏡週刊提供）

記憶體大廠南亞科1月業績極佳，合併營收為新台幣153.10億元，較上月增加27.40%，較去年同期增加608.02%，不過3日卻在勞動部春安聯合檢查遭指正，有14項違規，還有5項作業當場被要求停工，對此，南亞科今日回應，會全力督促施工廠商利晉工程營建公司改善所有缺失項目。

勞動部洪申翰部長、李健鴻次長及黃玲娜次長分別率隊於3日在北、中、南三地會同地方政府及目的事業主管機關同步實施春安聯合檢查，不過南亞科5A公用廠的建築與環境工程，被查出14項違規，還有5項作業當場被要求停工。問題包括承攬管理未確實、高風險作業的防墜、防倒塌、防火災的措施未到位。

對此，南亞科回應，勞動部洪申翰部長於3日親臨本公司擴建專案執行春安聯檢並指示工安缺失。南亞科技將全面檢討改進，並會同台塑企業營建部（本公司委託發包及營建管理單位），全力督促施工廠商利晉工程營建公司改善所有缺失項目，業主進行每日現場巡檢直至完工日期。



