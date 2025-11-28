南亞科又爆4386萬違約交割！韭菜3天翻車2次 金額累計7033萬

財經中心／余國棟報導

近期違約事件頻傳，顯示投資人追高風氣再起。台股自10月以來AI、記憶體族群大漲，融資水位隨之升高，若後續資金面收緊或行情稍有回檔，違約風險恐再度上升，投資人要謹慎為之以免欲哭無淚。（示意圖/ PIXABAY）

記憶體族群近期漲勢修正猛烈，不少個股短線飆漲吸引投資人追價，但27日證交所公告，記憶體大廠南亞科（2408）再度爆出違約交割事件，總金額高達4386.6萬元，為今年集中市場違約交割的第三高金額。申報的券商為群益中壢與中信三重；若加上本月25日的2646.45萬元違約交割，南亞科本週累計違約金額已達7033萬元，市場譁然。

根據證交所統計，這起違約交割金額僅次於8月22日由昇貿（3305）創下的8729.56萬元紀錄，成為今年以來上市櫃第15起違約事件，也是上市股票第四起個股違約事件。法人指出，這反映出南亞科近期股價劇烈震盪、融資餘額快速增加的現象，部分短線資金進出過於積極，導致資金調度不及而爆出違約。

廣告 廣告

事實上，南亞科近期股價波動明顯，自11月以來因市場預期記憶體價格持續回升，加上AI伺服器需求支撐，股價一路強彈，26日盤中一度衝高至145.5元，隨後因獲利了結賣壓湧現，低點摜至136.5元，波動幅度驚人。法人認為，短線漲多後籌碼浮動劇烈，散戶與融資客若未妥善控管資金，極易引發違約交割潮。

值得注意的是，即便兩日違約金額累計突破7千萬元，南亞科股價今日盤中仍上漲1%，至148元，顯示市場對記憶體族群基本面仍具信心。法人分析，DRAM市場價格自第三季起止跌回升，三星、SK海力士與美光紛紛調整產能，帶動合約價走揚，南亞科作為台灣DRAM龍頭，明年營運可望迎來拐點。

不過，法人也提醒，近期違約事件頻傳，顯示投資人追高風氣再起。台股自10月以來漲幅驚人，AI、記憶體族群紛紛大漲，融資水位隨之升高，若後續資金面收緊或行情稍有回檔，違約風險恐再度上升。投資人應審慎控管槓桿比例，避免因短線追價導致資金斷鏈。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際盤勢／12月降息機率飆至8成！美期貨盤穩中帶漲 日經重返5萬點

台股盤前／感恩節美股休市！台指夜盤小跌24點 台股開盤走自己的路

盤後籌碼／外資掃貨134億！台股漲144點 它被買逾4萬張攻漲停

詐騙集團要哭了！富邦壽率先加入165平台 用這招防詐好猛

