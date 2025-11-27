南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 兩日高達7,033.05萬元

臺灣證券交易所27日公告，記憶體大廠南亞科（2408）再度傳出鉅額違約交割事件。此次由群益中壢與中信三重2家券商據點合計申報的違約交割金額高達4,386.6萬元。

若加計南亞科在11月25日爆出的2,646.4萬元違約金額，該個股在短時間內累計的違約交割金額已飆高至7,033.05萬元 。這已是今年上市股票中發生的第四起個股違約交割事件、上市櫃市場合計的第15起，儘管總金額逾七千萬元，但仍低於8月22日由昇貿（3305）創下的單日8,729.56萬元違約紀錄，該紀錄為上市櫃今年以來最高金額。

法人指出，此次違約潮的引爆，與南亞科近期股價波動劇烈有關。該股價在近期跌破月線後，11月25日開高走低，盤中高點曾達156元、低點142元；至 26日低點更下探至136.5元。值得注意的是，儘管接連爆出違約交割消息，記憶體族群為首，包括南亞科股價今日卻逆勢大漲6.96％，回升至146元作收。

