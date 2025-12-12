文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：南亞科公司官網

今年以來台廠記憶體受惠於國際三大廠將押產能押住在HBM(高速傳輸運算晶片)，使得目前需求仍大的DDR4產能出現沒有人要做，進而推升報價向上，造成有錢也買不到的狀況，以及在AI圖片生成應用快速的發展下，需求也同步攀升，推動記憶體超級循環週期，市場法人預估記憶體仍持續供不應求，預期相關產品至2026年的定價能力還會更強，尤其DDR4合約價2026年第一季將大漲超過1倍。

南亞科(2408)表示如今已從買方市場轉變為賣方市場，AI需求強勁、HBM與DDR5等高階產品的市場擴大，使得DRAM產業長期增長提供動能。目前在DDR5及HBM技術的開發進展順利，顯示公司持續積極佈局未來高價值市場。針對觀察Q3財報，公司存貨仍有約320億元，其中DDR4占比高達50%，市場推估將有望貢獻獲利約150億元銷售至2026年底。

針對景氣循環股，投資人需留意真正的核心仍是「報價」，景氣循環股的股價變動最終都反映在報價趨勢上。因此，操作記憶體族群需持續關注報價走勢、國際大廠的展望與股價動向，同時留意操作成本高低。既然整體趨勢向上，股價拉回，仍是可留意布局尋找買點並且規劃好停損....閱讀更多

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--南亞科存貨仍高 但這項關鍵指標反而落後?? - 理財周刊