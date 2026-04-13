南亞科季賺260億 超過四年總和

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南亞科（2408）昨（13）日公布首季財報，儘管出貨受傳統淡季影響而較前一季略減，但在DRAM平均售價（ASP）大漲逾七成帶動下，單季稅後純益衝上260.58億元，創新高，並較去年第4季大增134.9%，並擺脫前年同期虧損，單季每股純益8.41元，一季賺贏過去四年總和。

南亞科結算，首季合併營收490.87億元，創新高，季增63.1%，年增582.9%；毛利率67.9%，季增18.9個百分點，較去年同期轉正；營益率61.3%，季增22.2個百分點，較去年同期轉正。

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南亞科上季「雙率」同步改寫新猷；單季稅後純益260.58億元，季增134.9%，較去年同期轉盈，每股純益8.41元。

談到增產計畫，南亞科總經理李培瑛說，泰山廠會如期於明年首季開始裝機，今年後續的三個季度，要建置無塵室、基建管線、水電供應系統等，預期會如期在明年量產，增加的產能會比既有產能還多，公司也會有後續新的產能規劃，但目前還不能揭露。

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