南亞科季賺260億 超過四年總和
南亞科（2408）昨（13）日公布首季財報，儘管出貨受傳統淡季影響而較前一季略減，但在DRAM平均售價（ASP）大漲逾七成帶動下，單季稅後純益衝上260.58億元，創新高，並較去年第4季大增134.9%，並擺脫前年同期虧損，單季每股純益8.41元，一季賺贏過去四年總和。
南亞科結算，首季合併營收490.87億元，創新高，季增63.1%，年增582.9%；毛利率67.9%，季增18.9個百分點，較去年同期轉正；營益率61.3%，季增22.2個百分點，較去年同期轉正。
南亞科上季「雙率」同步改寫新猷；單季稅後純益260.58億元，季增134.9%，較去年同期轉盈，每股純益8.41元。
談到增產計畫，南亞科總經理李培瑛說，泰山廠會如期於明年首季開始裝機，今年後續的三個季度，要建置無塵室、基建管線、水電供應系統等，預期會如期在明年量產，增加的產能會比既有產能還多，公司也會有後續新的產能規劃，但目前還不能揭露。
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南亞科法說／首季每股大賺8.41元新高、毛利率67.9%！李培瑛：記憶體缺貨明年仍無解，如何看現貨價鬆動？
南亞科(2408)周一(4/13)舉辦2026第一季法說會，首季DRAM平均售價季增破7成，讓南亞科繳出驚人成績單。首季營收490.87億元，較上季增加63.1%，稅後淨利為260.58億元，EPS 8.41元。 南亞科總經理李培瑛指出，預期今年第2季DRAM單價漲幅依舊會相當不錯，一定會是以雙位數計算，他點出未來各供應商健康毛利率狀況，都可望維持到年底。換句話說，這股記憶體缺貨潮勢必將維持到年底。
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記憶體大廠南亞科（2408）第一季財報繳出亮眼成績單，不僅每股盈餘達8.41元，創下歷史新高；毛利率更衝上67.9%新高，表現甚至優於台積電（2330）。不過，今（14）日股價反應相對冷淡，盤中最高雖一度觸及240元、漲幅逾6%，隨後漲勢收斂，截至上午10時40分，漲幅縮小至1%左右。分析師指出，雖然基本面亮眼，但籌碼面凌亂壓抑表現，在產品報價未明顯上漲前，短線恐維持震盪格局。
DRAM售價勁揚！南亞科首季大賺260億「年增1442.8％」 法說會前股價衝高近5％
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台新證券系統再出包 用戶下單卻交易異常 傳錯帳金額逾一億元
台股今天（14日）再創新高，收盤指數衝破36000點大關，成交值放大到新台幣9717億元。上周合併元富證券的台新證券今天因系統爆量再度傳出災情，投資人抱怨下單卻顯示系統交易異常，想刪單卻刪不掉。台新證券今天回應表示，針對部分客戶反映下單後未即時取得委託及成交回報的情形，深表歉意，錯帳金額必須進一步盤點。
ALL IN了沒？台股今飆破3萬6千點！0050漲幅超23% 空手仔悲：看著流口水
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未來兩週「財運大翻轉」！4生肖迎來關鍵時刻 這類人有望獎金入手、職涯躍升
隨著4月初月亮步入務實的摩羯座，宇宙能量從感性的漂浮回歸現實，這段時間正是關於「顯化」與「架構」的重要時刻。星座塔羅專家艾菲爾老師指出，月亮摩羯的能量正強行將大眾目光拉向資產配置與財務安全感，對於生肖牛、龍、猴、雞的人來說，這不僅是運勢起伏，更是一場「財富認知」的覺醒，原本混亂的金流將開始有序回流。
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國內新增1例流行性腦脊髓膜炎確定病例！疾管署今（14）日公布該病例為為60多歲外國籍女性，入境台灣第三天出現腹痛、噁心及嘔吐症狀，隔天就因發燒至急診被收治住院，經醫院通報並檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，目前病況穩定，持續於一般病房治療中。國內今年已累計5例病例，創7年來同期新高，疾管署提醒，流腦致死率最高可達40％，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境。
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國安基金今（13）日召開第一季例行性委員會議，如市場預期按兵不動，並公布執行安定金融市場任務情形。截至3月底止之財務報表，國安基金淨收益為新台幣（下同）80.54億餘元，若以累計投入122.5億元、第一季出售股票的持股成本約99.63億元計算，投報率超過8成。此外，尚持有股票市值35.60億元，扣除持股成本22.87億元，未實現資本利得12.73億餘元。