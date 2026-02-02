南亞科技馬年揮毫傳愛 攜手書法老師春聯義賣助創世

上市公司南亞科技舉辦義賣春聯助創世基金會作為植物人常年服務經費。 （創世板橋院提供）

記者吳瀛洲／新北報導

農曆春節將近，上市公司南亞科技為迎接成立 卅一周年與二０二六年馬年到來，以「三十而立，億馬當先」舉辦春節公益義賣，邀請楊錦雲、陳文慧、林秀真三位書法老師於南亞科技現場揮毫為同仁客製吉祥春聯義賣，義賣所得二萬三千九百元全數捐助給創世基金會板橋分院，作為植物人常年服務暨寒士吃飽30送禮到家活動經費。

南亞科技表示，公司多年來積極參與社會公益持續善盡社會責任，鑑於近年來社福單位受全球通膨影響募款壓力倍增，希望透過這次春聯義賣凝聚同仁力量，為社會邊緣化的植物人家庭盡一份心力。

廣告 廣告

上市公司南亞科技舉辦義賣春聯助創世基金會作為植物人常年服務經費。 （創世板橋院提供）

這次春聯義賣三位書法老師風格各異，筆力蒼勁有神，揮毫結合馬年意象與花卉圖樣，為春聯增添藝術生命力；不少南亞科同仁指定客製化內容，希望將這份蘊含傳統文化與愛心的春聯掛於家門，除舊布新之餘也為社會盡一份力。

創世板橋院院長李培菁表示，馬年象徵著活力與希望，但對長期臥床的植物人而言，每一天的照護都是耐力賽；隨著照護成本因通膨攀升，服務面臨嚴峻挑戰，創世基金會全台至今已累計安養超過三０二四名植物人，並為一萬六七一一名植物人及重度臥床長者提供到宅服務，減輕了近二萬個家庭的重擔。

李培菁表示，創世堅信「救一名植物人，就等於救一個家庭」，呼籲社會大眾發揮「馬到成功」的行動力，每日省下十元銅板，每月就能小額捐款三百元支持尿布經費，讓微小善舉匯聚成轉動家庭的巨大力量。愛心專線：（０二）八九六六四三０六。