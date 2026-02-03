南亞科挨罰! 春安勞檢祭停工5項、開罰55萬 洪申翰:工安非選項是底線

勞動部長洪申翰等到南亞科泰山廠區實施歲末春安聯合督導。廖瑞祥攝



農曆春節前進入趕工潮，勞動部今（2/3）日執行北、中、南區同步聯合春安勞動檢查，部長洪申翰帶隊前往位於新北市泰山區的南亞科5A公用廠建築及環境工程，經過職安署統計，共有14項缺失、5項停工，總計開罰新台幣55萬元。洪申翰強調，若翻修後的職安法能於今年上路，裁罰金額恐怕不是現在的數字 ，期許南亞科的公安表成為營造業的模範生。

距離農曆春節剩下不到十個工作天，許多工地或工程都在加緊趕工，勞動部職業安全署啟動「115年全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查」，北區由部長洪申翰親自帶隊，直奔新北市指標型智慧工地「南亞科5A公用廠建築及環境工程」，發現施工架端部無交叉拉桿，且部分地方未設置壁連桿，以及天井開口與管道間開口未設置護欄等，列為停工與違反項目。

洪申翰表示，歲末年終，許多工程進入趕工階段，根據統計，進入此階段的人員安全風險往往最高 目的是提醒雇主，即便有工期壓力，工安防護與人員安全絕對不能犧牲，去年重大職災死亡人數當中，有一半來自營造業，其中墜落占很大的比例，因此，今年1月公布的「強化職場減災行動計畫」將營造業視為重中之重。

洪申翰指出，業主的態度是關鍵，當業主願意將經費投入在安全預防，整個工地的公安水準就會完全不同 ，去年勞動部修訂《職業安全衛生法》，目的就是將防災責任從後端的檢查，移往源頭的風險管理，包括業主責任、承攬管理與工程設計，並參考國際經驗。

檢查結果共有14項缺失、5項停工，初步估計開罰新台幣55萬元 。洪申翰強調，罰鍰處分不是目的，而是落實改善工安文化 ，看似不起眼的缺失，一旦發生滑落或墜落，往往就是一條人命，甚至是一個家庭的破碎 ，未來勞動部會按季公布重大職災的產業與縣市數據，透過社會監督的力量，促使工安文化向上競爭，「工安不是選項，而是底線」 。

南亞科技總經理李培瑛全程陪同，對於職安署檢查的結果，他表示，非常感謝部長、署長、新北市勞工局長等蒞臨建廠專案現場 ，南亞科一定會遵照指示，在工安方面持續與營造廠商努力加油，將工安做到滴水不漏 。

