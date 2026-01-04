南亞科攜10家供應商推動DRAM低碳轉型 減碳8536公噸超標達成

【記者呂承哲／台北報導】記憶體大廠南亞科技（2408）於2023年攜手10家供應商，投入經濟部產業發展署推動的「DRAM供應鏈低碳轉型計畫」，結合工業技術研究院與臺灣科技大學等學研資源，計畫於2025年12月完成。全案共完成26項專案，實際減碳8,536公噸，優於原訂6,300公噸目標，達成率135%，展現產官學研協作成果。

南亞科技於12月30日舉辦「永續供應鏈研討會—DRAM供應鏈低碳轉型計畫成果發表」，邀集10家供應商夥伴，並與經濟部產業發展署、工研院及台科大共同出席，進行成果分享與經驗交流。

廣告 廣告

南亞科技執行副總經理蘇林慶表示，面對碳有價時代，公司在推進十奈米級先進製程自主研發的同時，也同步推動供應鏈低碳轉型，透過產學合作、跨產業能力共享與數位工具導入，協助供應商提升碳管理與轉型動能，打造更具韌性與競爭力的永續產業鏈。

本計畫自2023年11月啟動，從「能力建置」、「數位工具」及「低碳技術導入」三大面向推進，協助10家供應商全面強化碳管理能力。具體成果包括完成15項關鍵產品碳足跡盤查，導入標準化數位查證流程，提升碳數據透明度，並建立在地化碳係數資料；相關成果亦由台科大於Going Green EcoDesign 2025研討會中發表。

此外，計畫導入雲端碳管理與查證平台，協助供應商有效追蹤碳排來源與減碳績效，降低人為計算風險與查證成本；並透過碳排放熱點分析與節能技術改善，推動VOCs設備節能、空調熱回收、變頻器導入、空壓機效能提升與廢熱再利用等措施，大幅降低能源消耗與碳排放。

在永續治理方面，南亞科技表現亦屢獲肯定，2024年首度獲得摩根史坦利資本國際ESG「AA」評級，連續第四年入選道瓊永續世界指數，並連續第五年取得Institutional Shareholder Services ESG評比最高「Prime」等級，充分展現公司在永續治理與長期價值布局上的成果。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

圖多｜HAPPY NEW YEAR！各國跨年集錦 祈願更美好的2026！

