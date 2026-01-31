南亞科晶豪科漲停狂飆！專家警告：記憶體股別再追高

台股在昨（30）日遭遇大幅震盪，重挫472點，收在32063點。然而，記憶體族群卻逆勢吸金，南亞科與晶豪科等個股紛紛亮燈漲停，引發市場關注。不過，專家提醒投資人，封關在即，記憶體股已不適合追高，並強調這並非對產業前景看空，而是考量「時間成本」與「獲利了結壓力」。

台股在昨（30）日遭遇大幅震盪，重挫472點，收在32063點。（圖／中天新聞資料照）

摩爾投顧分析師林鈺凱指出，距離農曆新年僅剩數個交易日，市場買盤趨於保守，賣壓卻可能增加，盤勢稍有不穩便可能引發回檔。他認為，記憶體股的最佳布局時機已過，接下來的市場行情可能只會讓人「看著別人賺錢」。林鈺凱建議，投資人應以分批獲利了結為主，將資金回收後安心過年，避免在長假期間因國際股市波動而承擔額外風險。

此外，林鈺凱提到，當前的記憶體族群出現明顯的強弱分化，市場資金主要集中於南亞科、群聯、旺宏、力積電和晶豪科等主流個股，而部分二、三線股如愛普、華泰、益登等則表現疲軟，甚至已跌破月線，建議投資人應避開這些個股。

針對近期記憶體股的漲幅，林鈺凱警告，過高的漲幅可能觸發處置機制，若個股被列為處置股，資金運用彈性將受限，甚至可能面臨長假期間「關禁閉」的風險。他強調，目前記憶體股行情仍未結束，國際大廠並未轉空，技術面也未跌破月線，但由於封關在即，投資人應專注於處理手中持股，尋找高點出場，而非盲目追高。

專家提醒，投資需謹慎，當前市場波動加劇，切勿因短期利潤而忽視潛在風險。對於記憶體股的後市走勢，需密切關注國際市場動態與產業趨勢，並在投資前仔細評估風險。

