南亞科法說利多！去年Q4每股大賺3.58元「全年轉虧為盈」 資本支出再創新高

DRAM廠南亞科（2408）今天（1／19）召開法說會，近期台股記憶體族群紛紛大漲，甚至「越關越大尾」，今天台股記憶體有8檔攻上漲停。其中，南亞科公布去年Q4財報，除了各項銷售數據改善外，單季每股盈餘為新台幣3.58元，創同期新高，更帶動2025全年轉虧為盈。另外，2026年資本支出，預計也將創下新高的500億元，也讓投資人信心滿滿，對於今年南亞科表現有不少想像。

南亞科今天公布去年第四季營收達300.94億元，創單季新高，季增60.3％、年增357.69％；2025年全年營收665.87億元、年增95.09％，創近四年新高。受惠DRAM價格上漲，南亞科第四季稅後淨利110.83億元，每股盈餘為新台幣3.58元。累計全年稅後淨利為新台幣66.03億元，稅後每股盈餘為2.13元，順利轉虧為盈。

南亞科表示，公司持續深化多元產品佈局，128GB DDR5 RDIMM 5600/6400已通過功能性測試，Mono-die速度達7200 Mb/s，同時並持續優化DDR4與LPDDR4的供應，以滿足消費市場需求。另外，在技術與產能規劃上，10奈米級第三代製程（1C）、第四代製程（1D）與客製化AI專案皆如期進行；新廠則預計於2027年年初開始裝機，以提供具競爭力的下一世代記憶體解決方案。

至於市場關心缺貨情況，南亞科總經理李培瑛指出，AI 與一般伺服器持續驅動2026年DRAM需求，不過由於產能受限，多種DRAM產品預期將持續缺貨，未來高頻寬與高密度DRAM將持續擴展至雲端及邊緣AI應用。

南亞科董事會原通過2025年資本支出預算上限新台幣196億元，實際支出新台幣134億元，其中新台幣62億元，將遞延至2026年。2026年資本支出預計約新台幣500億元，尚待董事會決議核准。

李培瑛預估，南亞科2026全年表現「還不錯」，因AI需求大，多種產品預期將持續缺貨，但供給增加有限，南亞科第一季報價續漲，獲利還要上升，整體需求展望偏正向，上半年熱絡、下半年將有季節性消費帶動。

