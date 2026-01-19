南亞科法說》今年資本支出飆達500億元 預估第1季獲利續上升

南亞科(2408)總經理李培瑛。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕南亞科(2408)總經理李培瑛表示，董事會原通過2025年資本支出預算上限新台幣196億元，實際支出新台幣134億元，其中新台幣62億元，將遞延至2026年。2026年資本支出預計約新台幣500億元，尚待董事會決議核准，新廠預計2027年裝機，規劃月產2萬片將在2028年上半年產出。今年因供給增加有限，AI需求大，多種產品預期將持續缺貨，南亞科第一季報價續漲，獲利還要上升，整體需求展望偏正向，上半年熱絡、下半年將有季節性消費帶動，全年表現預估「還不錯」。

南亞科表示，將持續深化多元產品佈局，128GB DDR5 RDIMM 5600/6400已通過功能性測試，Mono-die 速度達7200 Mb/s，同時並持續優化DDR4與LPDDR4的供應，以滿足消費市場需求。在技術與產能規劃上，10奈米級第三代製程(1C)、第四代製程(1D)與客製化AI專案皆如期進行；新廠則預計於2027年年初開始裝機，以提供具競爭力的下一世代記憶體解決方案。

李培瑛指出，整體的市況，AI跟一般的伺服器持續驅動今年度的利潤的需求，因產能受限、多種的產品預期持續缺貨，包括DDR5、低功耗DDR5、DDR4、低功耗DDR4，甚至DDR3會有持續缺貨的狀況。供給的方面，預估今年2026年跟明年上半年，2027年新增的產能有限，各供應商也開始優化產品組合，滿足關鍵客戶的需求，但需求面在資料端、HBM跟傳統的RDRAM的需求持續顯著增加，這主要來自AI需求驅動；PC跟手機搭載量也持續在提升，多元化的消費型應用也對DRAM的需求維持穩健。

