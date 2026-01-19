南亞科法說1》美國放話課100％記憶體關稅 總座揭冷處理3底氣

美國拋出「不在本土生產就課100％關稅」的重話，直指全球記憶體供應鏈命門。外媒點名南亞科首當其衝，市場預期將加快赴美布局，但總經理李培瑛異常冷靜，為何南亞科敢按兵不動？背後的判斷，不只是膽量，其實另有算盤。

16日，美國商務部長盧特尼克出席美光紐約州新廠動土典禮，突宣布記憶體大廠不在美國生產，未來恐面臨100％關稅，消息一出引起熱議，外媒點名受衝擊業者，包括南亞科為首的台廠，成為19日南亞科法說會的攻防重點。

底氣1：美國不是主戰場

談到關稅衝擊，李培瑛先從結構面切入。他直言，目前南亞科直接銷售美國的比重，雖呈增加趨勢但仍不高，尚不足以支撐立即赴美設廠的重大投資決策。在資本密集、回收期動輒數年的DRAM產業，市場占比與實際需求，遠比政治口號來得重要。

底氣2：關稅短期難挽供需主導市場

李培瑛進一步指出，當前DRAM市場仍處於供給受限的賣方市場。AI需求推升HBM與DDR5產能配置，反而擠壓DDR4、LPDDR4等產品供應，形成結構性缺口。在這樣的環境下，客戶更在意能不能穩定拿到貨，甚至願意簽長約及守價，關稅討論短期內難以動搖供需核心。

底氣3：投資決策保留彈性

美國是否真的落實100％關稅？南亞科態度相對審慎。李培瑛形容，相關政策處於「高度動態」，實際執行方式、課徵對象與時程都仍存在變數。在此情況下，過早表態赴美設廠，反而可能鎖死未來選項。相較之下，觀察政策走向、保留彈性，才符合長期經營邏輯。

在外界高喊「記憶體關稅風暴」之際，南亞科選擇不隨之起舞。冷處理的背後，不是輕忽風險，而是建立在市場曝險、供需結構與投資時程之上的理性判斷。對南亞科而言，關稅是必須觀察的變數，卻不足以成為現在就改變路線的理由。