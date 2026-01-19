南亞科法說2》記憶體缺貨燒出囤貨亂象 業者不怕沒單、只怕這件事

明明是賣方市場，訂單多到接不完，記憶體廠卻愈來愈謹慎。當缺貨成為常態，「多下一點、先卡位」的心態快速蔓延，讓業者繃緊神經，不是產能問題，而是訂單背後有多少「真需求」？

試想，當你想買一件商品卻缺貨時，很多人第一個反應不是等，反而是多問幾家、多訂幾份。其實大家沒想囤貨，只怕等到最後什麼都拿不到。

放到產業端，這種心態同樣存在。當記憶體供給吃緊、交期拉長，客戶自然會拉長合約或提高下單量，甚至提前預訂未來需求，這種重複下單，某種程度是「自保」行為。

南亞科出招反制重複下單

但對記憶體廠來說，真正的風險不在訂單變多，而是訂單不再等於實際需求。

市場人士說，當同一筆終端需求被拆成多張訂單同時送出，出貨若完全照單全收，結果往往不是缺貨緩解，而是庫存集中在少數客戶手中，市場反而更失衡。

南亞科總經理李培瑛坦言，目前市場確實出現重複下單的情況。他指出，有些客戶為了安全起見，希望增加備貨量，這在供需偏緊時並不意外。

為此，南亞科在出貨時，會回頭檢視客戶過往的正常交易量與實際生產狀況，衡量每個客戶不同的需求背景，而不是只看眼前訂單數字。

李培瑛點出關鍵：南亞科不希望出貨後，產品變成某些客戶的庫存，卻讓其他真正有需求的客戶拿不到貨。

在缺貨環境下，「給錯人」的成本，往往比「少賣一點」更高。一旦關鍵客戶因缺料停線，後續的連鎖效應，對整條供應鏈都是風險。

從搶單到控貨的賣方新常態

也因此，記憶體廠的角色正在轉變。

在賣方市場裡，能不能賣早已不是問題，怎麼賣、賣給誰、什麼時候賣，才是新的決策核心。精準配貨、控管訂單真實性，成了比衝出貨更重要的功課。

缺貨燒出囤貨亂象，表面看是需求強勁，實際上考驗的，是供應商能否分辨焦慮與需求的差別。對南亞科而言，不怕沒單，真正怕的，是把有限的貨，給錯了人。