南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪

DRAM大廠南亞科驚傳巨額違約交割案。

DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合計的第14起違約交割事件，引發市場關注熱門股在上沖下洗、股價修正導致時導致的交割風險。

臺灣證券交易所25日公布，證券商申報的違約交割資訊，DRAM指標大廠南亞科赫然在列，合計有元富證券埔里、中國信託、元大大同、口袋、臺銀、國泰敦二、元富新竹、台新等8家券商分點共同申報，違約交割金額高達新台幣2,646.45萬元。這不僅是南亞科首次傳出鉅額違約交割，更是今年上市公司中第三起、上市櫃市場合計的第14起違約交割事件，恐對市場信心造成衝擊。

本次違約交割的爆發，與南亞科近期股價在短時間內從歷史高點急劇修正有關。南亞科股價曾在11月13日觸及歷史高點178.5元，然而，在隨後短短數日內股價急速下挫，特別是11月21日股價更跌破月線並收在當日最低價140元，與高點相比，跌幅高達21.5％。如此劇烈的修正，使投資人因無法及時補足款項，最終於今日引爆了T+2違約交割慘況。

儘管記憶體產業基本面受惠於AI伺服器需求強勁與全球缺貨潮，股價一度飆升，但高檔籌碼的快速鬆動與急殺，仍舊揭示了市場在面對股價波動時的交割風險。

市場專家分析，個股出現鉅額違約交割，除凸顯了部分投資人追高、融資操作的槓桿風險外，也提醒市場參與者，在股價經歷大幅上漲後，必須警惕其回檔修正可能帶來的連鎖效應，避免類似的「記憶體大翻車」事件再次發生。

證交所24日才公布證券商申報投資人違約交割金額，其中「買進、賣出相抵後金額」達到2,455.68萬元 ，此金額成為證交所自2019年2月1日有紀錄以來，歷史上的第九大金額紀錄，顯示股市震盪下，個股及市場的信用風險狀況提升。

回顧今年上市違約交割個股則有雷虎（8033）、昇貿（3305）2檔達公布標準，分別為8,729萬元、5,876萬元。上櫃市場違約交割紀錄，則有IET-KY（4971）、金居（8358）各兩件，波若威（3163）、華星光（4979）、合一（4743）、中信美國公債20年ETF（00795B）、世紀*（5314）、新華（5481）。

